  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya'da günlük kiralık ev denetimi! 19 işletmeye ceza kesildi
Takip Et

Antalya'da günlük kiralık ev denetimi! 19 işletmeye ceza kesildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan günübirlik kiralanan evlerin denetiminde, 19 işletmeye “Konaklayan kaydı yapmamaktan”, 3 şahsa da “Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan” ceza kesildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya'da günlük kiralık ev denetimi! 19 işletmeye ceza kesildi
Takip Et

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimlerince günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı. Denetim kapsamında 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi, 19 işletmeye “Konaklayan kaydı yapmamaktan”, 3 şahsa da “Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan” cezai işlem uygulandı.

Eş zamanlı denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimlerince, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

670 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi

Antalya genelinde yapılan denetim sonucunda; 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 19 işletmeye “Konaklayan kaydı yapmamaktan”, 3 şahsa da “Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan” cezai işlem uygulandı.

Kılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı: Erdoğan gereğini yapmalıKılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı: Erdoğan gereğini yapmalıGündem

 

TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildiTEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildiŞehirler

 

Gündem
Bolu'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Bolu'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Şişli'de polis aracı kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü
Şişli'de polis aracı kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı: Erdoğan gereğini yapmalı
Kılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı: Erdoğan gereğini yapmalı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
Narin'in amcasının mahkemedeki ifadesi çıktı
Meclis'te yeni güvenlik önlemleri devreye girecek
Meclis'te yeni güvenlik önlemleri devreye girecek
Narin cinayetinde itirafçı adliyeye sevk edildi
Narin cinayetinde itirafçı adliyeye sevk edildi