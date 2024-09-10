TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’da düzenlenen teknoloji yarışları sonunda dereceye giren takımlar, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle ödüllerine kavuştu.

Denizli Merkezefendi Bilim Sanat Merkezi 4’üncü sınıf öğrencileri Ayşe Küloğlu, Egemen Kocagöz ve Yusuf Arda Balay, danışman öğretmenleri Gürkan Çelik rehberliğinde hazırladıkları “Akıllı Şarj Cihazı” projesiyle “İlkokul /Ortaokul” seviyesinde “En İyi Sunum” ödülünün sahibi oldu.

Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Elif Berra Demir, danışman öğretmeni Selin Sağdıç rehberliğinde hazırladığı “Fındık Zurufu ve Makroalglerden Döngüsel Ekonomiye Katkı Sağlayacak Gıda Ambalajı Sentezi ve Karakterizasyonu” projesiyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda “En İyi Sunum” ödülüne değer görüldü.

Manisa Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Beren Bağlan, Eylül Güner, Gül Dirier, Nihal Dirier, danışman öğretmenleri Nurbanu Sayracı rehberliğinde hazırladıkları “Rüzgar Tribünlerinin İç Bakımını Görüntü İşlemiyle Birlikte Otonom Olarak Yapan Sistem” projesiyle “Lisesi Seviyesi” kategorisinde “Ticarileştirme Potansiyeli” ödülü aldılar.

Üniversite ve üzeri kategorisi ödülleri

Cerrahpaşa Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Adem Yurtsever, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Emine Büşra Çolakoğlu ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Elbir’in, ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uyanık danışmanlığında geliştirdiği “Atıksulardan Mikroplastikleri Gidermek İçin Yenilikçi Bir Çözüm – Yer Çekimi ile Çalışan Arıtma Sistemi” projesi “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde “En İyi Sunum” ödülü kazandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora Öğrencisi Gürkan Akarken ve Lisans Öğrencisi Gökçe Kayatepe, Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Uğur Cengiz danışmanlığında hazırladıkları “Isı Yalıtımlı ve Kendi Kendini Temizleyen Jeopolimer Levha” projesiyle “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde “Ticarileştirme Potansiyeli” ödülüne layık görüldüler.

Ödülleri Selçuk Bayraktar takdim etti

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında derece elde eden takımlara ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte takdim etti.

Yarışlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ise 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana’da gerçekleştirilecek finallerde belirlenecek.

Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar’dan yarışmacılara ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SANKO Holding Yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılan öğrencileri ziyaret ederek, projeleri incelediler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda geliştirdiği projeleri dinleyerek, yarışmacılara başarı dileklerini ilettiler.

Sanko Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunuyor

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl beşinci kez ana paydaşları arasında yer alarak Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na bu yıl 150 bin 181 takım başvuru yaparken, finale kalan 80 takım (240 öğrenci), TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’da düzenlenen yarışlarda projelerini jüriye sunma heyecanı yaşadı.