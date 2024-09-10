Diyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacak

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

DTSO Toplantı salonunda yapılan lansmana DTSO Başkanı Mehmet Kaya, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve DTSO Fuar Komisyonu katıldı. Lanmanaın açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakır’da 2005’den beri kentin fuar merkezi olması için çaba sarf ettikerini söyledi. 2008’deTÜYAP ile yaptıkları sözleşme ile fuarcılıkta önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Kaya, “2024 yılında Kitap Fuarını TÜYAP ile birlikte yapacağız. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü, Türkiye yayıncılar birliği başkanı burada. TÜYAP’ın Kitap Fuarları konusunda 40 yılı aşkın bir deneyimi var. Kitap Fuarı Sadece kentimizin değil bölgenin en önemli fuarlarından biri olacak. Kentin ve bölgenin Kitap Fuarına ilgisi oldukça yoğun. Bu fuarı en iyi TÜYAP ile yapacağımızı düşünerek teklif götürdük ve bugün bir aradayız” şeklinde konuştu.

TÜYAP Genel Müdürü Ersözlü, “TÜYAP Fuarcılık olarak 45 yıldır Türkiye Fuarcılık sektörüne önemli katkılar sağlıyoruz. Yurtiçinde farklı merkezlerde ve yurtdışında 8 ülkede fuarlar hazırlayan 500’ün üzerinde çalışanı ile ülkemiz istihdamı ve ihracatına önemli katkılar sunuyoruz. Fuarlarımız ile kentin ekosistemine, kültürüne de önemli katkılar sunuyoruz. Kültür fuarları alanında kitap ve eğitim fuarları düzenliyoruz. 5 yıl aradan sonra TÜYAP Kitap Fuarı markasını tekrar Diyarbakır’a getiriyoruz. Birçok şehirden talep var kitap fuarı için. Ama Diyarbakır’ı es geçemedik. Diyarbakır fuar kültürü olan bir şehir” dedi

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk ise “500 e yakın üyemiz var. Türkiye’de bağımsız yayıncılığın temsilini yapıyoruz. Ülke zor bir dönemden geçiyor ve yayıncılık sektöründe de zor zamanlardan geçiyoruz. Kitap fuarları bir demokrasi şölenidir. Türkiye’nin ihtiyacı olan her türlü düşüncenin fikrin bir arada olduğu kimsenin kimseyi rahatsız etmeden yazarların, şairlerin kitaplarını imzalattığı etkinlikler. Yayıncılar, yazarlar ve okurların bir arada olduğu çalışmalardır. Diyarbakır tarihsel anlamda edebiyatın önemli kalelerinden birdir. Çevre illerden de okurların gelmesi bizi çok heyecanlandırdı. Satışta olan şu an 350 bin kitap var. Kitap Fuarlarında bunların ancak 150 binini sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Fuara 100’e yakın yayın evinin yanı sıra 200 bin civarında ziyaretçinin katılması bekleniyor.