Siemens, Almanya'nın patent şampiyonu oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens AG, geçen yıl Avrupa Patent Ofisi'ne toplam 1.735 patent başvurusunda bulunarak Alman şirketleri arasında birinci oldu.

Bu başvuru sayısı Siemens AG'yi genel patent başvuruları sıralamasında 6'ncılığa taşırken, şirketin 2022 mali yılında iş günü başına 21 buluş gerçekleştirdiği görüldü.

Siemens'te görev alan araştırmacılar, bu ilerlemenin temelini atmalarının yanı sıra Siemens müşterilerine ve tüm topluma uzun vadeli fayda da sağlıyor.

Siemens AG'nin patent portföyüne ilişkin büyüme alanları arasında veri güvenliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka, modelleme ve simülasyon, akıllı şehirlerde ulaşım, eklemeli üretim ve blokzincir yer alıyor.

Tüm bu teknolojiler, açık ve dijital iş platformu olan Siemens Xcelerator'da sunulan dijital dönüşüm çözümlerini de sağlıyor. Bu teknolojiler aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında da acilen atılması gereken adımlar için kullanılabilecek başlıca dijital dönüşüm kaldıraçlarının konumlarını da gösteriyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Peter Körte, Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon gibi dış zorluklara rağmen inovasyonlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuçlar Siemens'in inovasyon kabiliyetini ve patent kalitesinin yanı sıra endüstriyel uygulamaların tamamına odaklandığımızın en büyük göstergesidir." ifadesini kullandı.

Siemens'ten dünya genelinde 2 bin 650 patent başvurusu

Açıklamada yer alan bilgilere göre, fikir ve inovasyonların korunmasının önemine dikkati çeken Siemens'in fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri, rekabet gücünü artırmada büyük önem taşıyor. Dünya genelinde pek çok patente sahip olan şirket, bu sayede diğer uluslararası istatistiklerde de üst sıralarda yer alıyor.

Şirketin kurucusu Werner von Siemens'in "Fabrikalarımızın gelişmesinin ana nedenlerinden birinin, ürünlerimizin büyük ölçüde kendi buluşlarımıza dayanması olduğunu düşünüyorum" şeklindeki sözü de bu anlayışı destekliyor.

Siemens, 2022 mali yılında dünya genelinde 2 bin 650 patent başvurusunda bulundu. Aynı dönemde şirkette 4 bin 650 buluş yapıldı. Bu da iş günü başına 21 buluş anlamına geliyor. Dünya genelinde Siemens'e verilen patent sayısı ise 46 bin 700'ü geçti. 2022 mali yılında AR-GE için yaklaşık 5,6 milyar avro ayıran Siemens'te bu alanda 46 bin 900'e yakın kişi görev alıyor.