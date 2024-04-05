SMS Ersanlar, Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya açılıyor

Kültür mantarı ve kompost üretiminde Türkiye’nin ilk girişimcisi, biyolojik mücadelede de öncü olan SMS Ersanlar Tarım Madencilik Gıda Sanayi (SMS Ersanlar), yeni pazarlara ulaşmak için Avrupa’ya açılıyor. Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 36 yıl önce 100 metrekarelik ilkel yöntemlerle kültür mantarı ve kompost üretimine başlayan SMS Ersanlar, bugün Türkiye’nin en modern tesislerinden birine ulaştı.

Taleplerin artmasıyla birlikte 1997’de mevcut yerlerine taşınarak 36 tünel projeli bir tesis planladıklarını anlatan SMS Ersanlar Tarım Madencilik Gıda Sanayi (SMS Ersanlar) ortağı Sabahattin Ersan, şunları kaydetti: “Mevcutta 16 adet 75 tonluk tünelle kompost üretimi yaparak hem kendi kültür mantarı üretimimize hem de diğer üreticilerin kompost ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Kültür mantarı üretimimize gelince 100 adet üretim odamızda günlük 12 ton civarında üretim yapıyoruz. İyi tarım uygulamalarına sahip olan firmamız kimyasal ilaç kullanmadan tamamen biyolojik mücadele ile sağlıklı ürünler üretmektedir.’’

İstihdamın yüzde 75'i kadın

Sektörde yeni yatırım olarak Avrupa’daki gibi FAZ3 diye tabir edilen miseli sardırılmış kompost hazırlayarak yıllık periyodu 6 defa olan üretimi 9 defaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Sabahattin Ersan şöyle devam etti: ‘’Mantarcılık sektörü yüksek miktarda istihdam sağlıyor. Mevcut işletmemizde 180 civarında personel istihdam ediyoruz ve bunun yüzde 75 i kadınlardan oluşuyor. Bunu ilçemiz genelinde değerlendirecek olursak yaklaşık 4 bin kişilik bir istihdam sağlamaktadır. Şu an sektörümüzde çalışan sıkıntısı çekiyoruz bu sorunu çevre köyler ve ilçelerden işçi takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz.”

Biyolojik mücadele verimi artırıyor

Üretimde kimyasal mücadeleyi bırakarak biyolojik mücadele ile üretim yaptıklarını vurgulayan Ersan, ‘’Bu şekilde hem üretimlerimiz daha sağlıklı oluyor hem de kimyasal kullanmadığımız için verimimiz artıyor. Maliyetimizin büyük bölümünü oluşturan enerji giderini azaltmak için 440 kwa’lık GES kurduk ve 880 kwa’lık ikinci etabımızın izinlerini aldık’’ dedi.

Yurt dışında yeni yatırım

Mevcut durumda kompost ve konserve ihracat gerçekleştirdiklerini, yeni pazarlara ulaşmak için yeni yatırımlar hedeflediklerini söyleyen Ersan, ‘’Yeni pazar arayışlarımızı ilgili devletimizin sağladığı olanaklarla URGE projelerine katılarak sürdürüyoruz. Yine bu projeler sayesinde Estonya’da, İskandinavya ve belki ilerde Rusya pazarına hitap edecek şekilde 36 bin metrekare alanda 52 adet 360 metrekarelik üretim odası inşaatına önümüzdeki dönemde başlamayı hedefliyoruz. Mantarcılık sektörü, kendini yenileyen ve yatırıma doymayan bir sektör yaklaşık 35 yıldır devamlı yatırım içerisindeyiz.’’