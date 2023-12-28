Sodexo Avantaj, yoluna Pluxee olarak devam edecek

Sodexo 30’uncu yılında yolculuğuna artık Pluxee markasıyla devam edecek. 120 binden fazla hizmet noktasında her gün 30 bin firmaya ve 1,5 milyon çalışanın günlük hayatına dokunan Pluxee, geniş ve zengin ekosistemiyle çalışan yan hakları, teşvik, ödüllendirme ve harcama yönetimi alanlarında iş hayatının nabzını tutmaya devam edecek. Tüm paydaşları için değer yaratarak büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedefleyen Pluxee, çalışan dünyasındaki değişimler ve çalışanların bireysel esenlik beklentileri doğrultusunda, hayatı kolaylaştıran çözümler geliştiren iş ortağı olarak müşterilerini daha fazla desteklemeyi hedefliyor. Yüzde 80’i küçük ve orta işletmelerden oluşan bir müşteri profiline sahip Pluxee, global olarak 36 milyon kullanıcı, 500 bin müşteri ve 1,7 milyon üye iş yeri tarafından kullanılıyor.

Globalde 422 bin çalışanı ile 53 ülkede, günde 100 milyon tüketiciye hizmet sunan ve dünyanın 18’inci büyük işvereni olan Sodexo Grup çatısı altında faaliyet gösteren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin, Haziran 2023 itibarıyla tüm dünyadaki faaliyetlerine Pluxee olarak devam etme kararı aldığını hatırlatan Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, yan haklar ve çalışan bağlılığı alanında fark yaratmaya hazırlandıklarını söyledi.

"Pluxee ile yepyeni bir kimliğe bürünüyoruz"

Global hedefleri doğrultusunda yola Pluxee olarak devam ettiklerini kaydeden Özcan, devamında şunları kaydetti: “Çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirmek amacıyla, yemek kartı markasından çalışan deneyimine odaklanan bir HR-tech markasına dönüşüyoruz. Sodexo Grubu çatısında edindiğimiz deneyim ve değerlerin gücünü de arkamıza alarak Pluxee ile yepyeni bir kimliğe bürünüyoruz. Çalışanları mutlu etmek için çalışan, iş ve özel hayatlarına yönelik kişiselleştirilmiş deneyimler sunan markamız artık uçtan uca dijital bir platforma dönüştü. Pluxee ile tüm tüketicilerimize, üyelerimize ve müşterilerimize, hayatlarında değerli olan her şeyi dolu dolu yaşamaları için, yemek kartından çok “daha fazla”sını sunarak, yepyeni bir dünyaya kapılar açıyoruz. İş hayatında ve hatta ötesinde kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Çalışan dünyasındaki değişimler ve çalışanların bireysel esenlik beklentileri doğrultusunda, hayatı kolaylaştıran çözümler geliştiren bir iş ortağı olarak müşterilerimizi çok daha fazla destekleyeceğimize inanıyoruz. Bu noktada tüm çalışmalarımızı, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tüketicilerimizin ve üye iş yerlerimizin daha başarılı olmasını destekleyen paydaş memnuniyeti temeli üzerine kuruyoruz. Satın alma gücünü ve çalışan bağlılığını desteklemek için wellbeing, hediye ve ödül ile ulaşım ürünlerinin kapsamını genişleterek tek bir dijital platform aracılığıyla hizmetlerimizi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”