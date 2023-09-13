Soylu Kalıp yeni yatırımlarını devreye alıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv sektörü başta olmak üzere bir çok alanda kompleks parçalar için çözümler sunan Soylu Kalıp yatırımlarına ara vermeden yoluna devam ediyor. Hali hazırdaki 3 bin 750 metrekarelik tesisine ilave 1500 metrekarelik bir fabrika daha ekleyen Soylu kalıp aldığı 2 yeni presin de kurulumlarında son aşamaya geldi.

Son 3 yılda önemli yatırımlar yaptıklarından bahseden Soylu Kalıp Genel Müdürü Emre Çakmak, “Şu an kurulumu devam eden makinelerimizle birlikte yatırımı noktalayacağız. Özellikle otomasyona ve verimliliğe yönelik yatırımlar yapıyoruz. Son kurduğumuz 2 hattı Aralık ayı itibarıyla yüzde 100 verimlikle kullanmaya başlayacağız. Proses bazlı yatırımlar odağımızda olacak ve özellikle Ar-Ge’ye yönelik hat revizesi yapacağız” dedi.

Dünyanın dört bir noktasında var olduklarını ve 18 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çakmak, “Ana pazarımız Fransa olsa da Çin ve Brezilya’ya da önemli miktarda ihracat yapıyoruz. Ayrıca Meksika, ABD, Polonya ve Almanya’ya da azımsanmayacak ölçüde ihracatımız bulunuyor. İspanya tarafında hacimlerimizi azalttık. Hindistan pazarından da yakın zamanda çıktık. Yatırımlarımızı ihracat odaklı sürdürüyoruz ve hedefimiz üretimimizdeki ihracat payını yüzde 50’nin üzerine çıkarmak. Almanya’da 2 yılda bir düzenlenen Hannover ve Stuttgart fuarlarının yanı sıra her yıl Moskova’daki fuara katılım sağlıyoruz” diye konuştu.

“İnovatif çözümler üretiyoruz”

Yüksek karbonlu ve paslanmaz türevi saclar üzerinde uzmanlaştıklarını belirten Emre Çakmak, “Otomotiv başta olmak üzere beyaz eşya ve savunma sanayisi için üretim yapıyoruz. 35 yılı aşan tecrübemizle ana sanayiler ile Tier1’ler için sadece kalıp üretmiyor, proses çözümleri de sunuyoruz. Baskı, soğuk şekillendirme ve talaşlı imalat yapma yetisine de sahibiz ve dinamik mekanizmalar, hareketli parçalar konusunda uzmanlığımız var. Otomotiv tarafında hem binek hem de ticari araçlarda varız. Şanzıman, fren sistemlerine ait parçalar, otobüs koltuk parçaları, şase, debriyaj, fren parçaları gibi genellikle dinamik grupları üretiyoruz. Far ara parçaların imalatını yapıyoruz. Son dönemde ise statik kaporta altı parçaların üretimine de başladık. O alanda da kendimizi geliştiriyoruz. Özellikle fren, debriyaj, aktarma mekanizmaları, kilit mekanizmaları, sızdırmazlık devreleri gibi proseslerde know-how sahibi olan firma Yüksek karbonlu, ön sertleştirilmiş, paslanmaz, yaylık çelik sacların şekillendirilmesi konusunda inovatif çözümler üretiyoruz” dedi.