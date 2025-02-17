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T10X’te gündeme ulaşmanın en akıllı yolu Bundle ile başlıyor

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile yapay zeka tabanlı popüler mobil haber uygulaması Bundle iş birliği yaptı. Buna göre T10X kullanıcıları, sesli haber asistanı sayesinde gözlerini yoldan ayırmadan gündemdeki tüm gelişmelerinden anında haberdar oluyor.

Haber Merkezi
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T10X’te gündeme ulaşmanın en akıllı yolu Bundle ile başlıyor
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Konforlu bir yolculuk deneyimi için pek çok güçlü iş birliği gerçekleştiren Togg’un ekosistemine son olarak popüler mobil haber uygulaması Bundle da katıldı. İş birliği kapsamında T10X Tru.Store’da kullanıma sunulan Bundle, gelişmiş yapay zekâya sahip sesli haber asistanıyla kullanıcıların haberdeki gözü kulağı oluyor.

T10X için tasarlanan arayüzüyle kullanıcılara rafine bir deneyim sunan Bundle, ekonomiden spora, teknolojiden bilime pek çok kategoride zengin içeriklerle öne çıkıyor. Kişiselleştirilebilir içerik seçenekleri de sağlayan Bundle, sesli özetlerle gündemdeki tüm gelişmeleri en hızlı biçimde kullanıcılarla buluşturuyor. T10X kullanıcıları bu sayede gözlerini yoldan ayırmadan günün tüm gelişmelerinden anında haberdar oluyor.

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