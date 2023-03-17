TAV, 6 havalimanı ile Skytrax listesinde

TAV Havalimanları tarafından işletilen 6 havalimanı Skytrax tarafından düzenlenen ve yolcu oylarıyla belirlenen ‘Dünya Havalimanı Ödülleri 2023’ listesinde en iyiler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV'ın işlettiği Antalya, Almatı, Batum, Medine, Tiflis ve Zagreb havalimanları Skytrax-Dünya Havalimanı Ödülleri listesine girdi.

Ödüller, Amsterdam'da düzenlenen ve 130 ülkeden 10 binden fazla sektör temsilcisini buluşturan Passenger Terminal Expo'da (PTE) açıklandı.

Antalya Havalimanı, 30-40 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları arasında ilk 10'a girerken, Almatı, Orta Asya'nın en iyi ikinci bölgesel havalimanı olarak gösterildi.

Medine Havalimanı "En İyi 100 Havalimanı" sıralamasında yer alırken, Orta Doğu'nun en iyi ikinci bölgesel havalimanı seçildi. Tiflis, Batum ve Zagreb havalimanları da Doğu Avrupa bölgesinde ilk 10 içinde yer buldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini, servis şirketleri ile birlikte yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde yanıt vermek için entegre bir iş modeli uyguladıklarını bildirdi.