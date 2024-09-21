Teknoloji tarihinde dev birleşme: Qualcomm, çip üreticisi Intel'i devralmak için harekete geçti

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Qualcomm'un, finansal zorluklar yaşayan Intel'i devralmak amacıyla yakın zamanda bir girişimde bulunduğu doğrulandı. Cnbc-e'de yer alan habere göre bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Intel hisselerinde yüzde 3'e yakın artış

Durumla ilgili bilgi sahibi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, Intel'in Qualcomm ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya olası bir anlaşmanın koşullarının ne olacağı henüz netlik kazanmadı. İlk olarak Wall Street Journal tarafından duyurulan bu haberin ardından, Intel hisselerinde yüzde 3'e yakın bir artış yaşanırken, Qualcomm hisseleri aynı oranda değer kaybetti.

Tarihin en büyük teknoloji birleşmelerinden biri olabilir

Bu devralma gerçekleşirse, teknoloji sektörünün en büyük birleşmelerinden biri olarak tarihe geçecek. Intel'in hisse fiyatı yıl başında 50 dolar seviyesindeyken şu anda 21 dolara inmiş durumda. Bu haliyle bile Intel'in piyasa değeri 90 milyar doları aşıyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük çip üreticisiydi

Bir zamanlar dünyanın en büyük çip üreticisi olan Intel, son yıllarda yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. 2024 yılı, şirket için özellikle zor geçti; ağustos ayında açıklanan kazanç raporunun ardından, Intel hisseleri son 50 yılın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Yatırımcıların, Intel'in maliyetli çip üretim ve tasarım planlarına ilişkin endişeleri, hisselerin yıl boyunca yüzde 53 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

Çip rekabeti kızışıyor

Qualcomm ve Intel, PC ve dizüstü bilgisayar çipleri gibi birçok alanda rekabet halinde. Ancak Qualcomm, Intel'den farklı olarak kendi çiplerini üretmiyor ve üretim için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Samsung gibi firmalara güveniyor.

Intel CEO'su Patrick Gelsinger, stratejik bir toplantının ardından çalışanlara gönderdiği notta, şirketin dökümhane işine ağır yatırım yapma taahhüdünü yineledi. Bu projenin önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor. Gelsinger ayrıca dış yatırımları değerlendirdiklerini de ifade etti.

Intel, yapay zeka yarışında geride kaldı

Intel, yapay zeka alanında geride kaldı. ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka programlarının büyük çoğunluğu, Intel'in merkezi işlemcileri yerine Nvidia'nın grafik işlemcileri üzerinde çalışıyor. Analistlere göre, Nvidia, hızla büyüyen bu pazarın yüzde 80'inden fazlasını elinde bulunduruyor.

Anlaşma antitröst ve ulusal güvenlik engelleriyle karşı karşıya

Olası bir Qualcomm-Intel birleşmesi, antitröst ve ulusal güvenlik konularında zorluklarla karşılaşabilir. Her iki şirket de Çin'de faaliyet gösteriyor ve daha önce Çinli antitröst yetkilileri tarafından iptal edilen anlaşmalarla karşı karşıya kaldı. Intel'in Tower Semiconductor'ı ve Qualcomm'un NXP Semiconductor'ı satın alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Teknoloji dünyasındaki diğer büyük satın alma girişimleri de benzer şekilde iptal edildi. 2017 yılında Broadcom, Qualcomm'u 100 milyar dolardan fazla bir bedelle satın almak için teklifte bulunmuş ancak Trump yönetimi, Singapur merkezli Broadcom'un ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle anlaşmayı 2018'de engellemişti. 2021 yılında ise Federal Ticaret Komisyonu, Nvidia'nın Arm'ı satın alma girişimini antitröst gerekçeleriyle durdurmak için dava açmış, Avrupa ve Asya'daki düzenleyicilerden gelen ek baskılar sonucunda bu anlaşma 2022'de iptal edilmişti.

Qualcomm ve Intel yetkilileri, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.