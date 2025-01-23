Tezmaksan Akademi 10 yılda 5 binden fazla öğrenciyi mezun etti

Türkiye sanayisinin 40 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığını üstlenen Tezmaksan, 2015’te hayata geçirdiği ve eğitimle talaşlı imalat sanayi arasında köprü görevi gören Tezmaksan Akademi ile sanayinin en büyük sorunlarından olan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Sivas ve Bursa’daki eğitim merkezleri ile 15 farklı eğitim modülünde talaşlı imalat sanayine CNC, yazılım eğitimleri ve istihdam konusunda destek veren Tezmaksan Akademi, gelişen teknolojiyi yeni nesillere ve sektör oyuncularına aktararak sanayi ve eğitim sektörü arasında köprü oluyor.

Nitelikli eleman sorununa 10 yıldır çözüm üretiyor

Tezmaksan Akademi’nin sanayinin öncelikli sorunlarından olan nitelikli eleman konusuna dokunduğunu ifade eden Tezmaksan Akademi Lideri Hamit Arslan, “Ülkemiz gerek üretim hacmi gerekse ihracatta çıtasını her geçen gün yukarı taşırken buna karşın nitelikli eleman sorunuyla da mücadele içinde bulunuyor. Bunun farkına çok daha önceden varan Tezmaksan da 2015’te bu konudaki ilk adımı atarak Tezmaksan Akademi’yi kurdu. Akademi’nin kuruluşundaki temel hedef ise talaşlı imalat sanayinin ihtiyacı olan CNC operatör ve programcılarını eğitmek, işletmelere ve kişilere istihdam konusunda destek vermekti. Bununla beraber gelişen teknolojiyi yeni nesillere ve sektör oyuncularına aktarmak, sanayi ve eğitim kurumları arasında köprü olmaktı. Başlangıçta Tezmaksan’dan takım tezgahları alan firma personellerine verilen eğitimlerimiz, bugün talep eden tüm kurum ve kuruluşlara sunuluyor” dedi.

Geleceği değiştirecek gençlere destek liseden başlıyor

Tezmaksan Akademi bünyesinde bugüne dek 5 binden fazla öğrenciyi mezun ettiklerini kaydeden Arslan, “Ülkemiz gerek üretim hacmi gerekse ihracatta büyük ilerlemeler kaydediyor ancak nitelikli eleman eksikliği kritik bir sorun olmaya devam ediyor. Bu farkındalıkla, 2015 yılında Tezmaksan Akademi’yi kurarak sanayi ve eğitim dünyası arasında bir köprü oluşturduk. Akademi’den mezun olanların yaş ortalaması halihazırda 25-30 arasında. Sivas fabrikamızda başlayan robot üretimiyle birlikte yakın zaman önce Sivas’ta da Akademi açılışımızı gerçekleştirdik. Diğerlerinden farklı olarak Sivas’taki Akademi’de robot

eğitimi veriyoruz.” dedi. Arslan, bugün Tezmaksan Akademi'nin CNC, yazılım ve talaşlı imalat eğitimleriyle sanayinin temel ihtiyaçlarına yanıt verdiğini, eğitim faaliyetlerini talep eden tüm kurum ve bireylere ulaştırıldığını belirtti.

Gençlere burs desteği

Tezmaksan Akademi bünyesinde sunulan eğitimlere firma çalışanları, öğrenciler, akademisyen ve öğretmenler ile meslek edinmek isteyenler katılıyor. Özellikle son yıllarda kadınların eğitimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Arslan, akademinin çalışmalarına ilişkin şu ifadelerde bulundu: “Gençleri eğiterek istihdama katkı sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda MEB ve üniversitelerle yaptığımız iş birliği protokollerinin dışında İkitelli OSB’deki Topkapı Okulları bünyesinde ‘makine teknoloji’ alanında özel Tezmaksan sınıfımız bulunuyor. Her yıl bu sınıfta okuyan 30 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği yanında eğitim bursu Tezmaksan Kurucusu Hacı Mustafa Aydoğdu Vakfı tarafından veriliyor. Bu sınıftan mezun olup üniversitelerin teknik branşlarında eğitimine devam eden öğrencilere ise burs desteğini sürdürüyoruz.”

“Sanayide Kadın Eli” projesiyle kadınların iş gücüne katılımına destek

Tezmaksan Akademi, sunduğu eğitimlerin yanı sıra kitap, seminer ve projeleriyle de her geçen gün kapsamını çeşitlendiriyor. Arslan, bu yönde sürdürülen çalışmalara için şunları söyledi: “İlk baskısından itibaren öğrenci ve öğretmenler ile eğitim kurumlarına ücretsiz sunduğumuz ‘CNC Operatörünün El Kitabı’nın şu an 10’uncu baskısını hazırlıyoruz. Yine ücretsiz seminerlerimizden ‘Torna İle Şekillenen Hayatlar’ ve ‘Sen de Başarabilirsin’ ile öğrencileri iş yaşamına hazırlıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile ortaklaşa hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi ile kadınların da iş gücüne katılımını artırmayı amaçlayan eğitimler düzenliyoruz. Bu konudaki son proje çalışmamızı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdik. OSTİM Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde bahar dönemlerinde ‘Marka Ders’ programları yine Akademi tarafından yürütülüyor. Tüm bunların dışında mesleki eğitim kurumlarında bulunan CNC takım tezgahlarının servis ve bakım hizmetlerini de ücretsiz olarak yapıyoruz.”