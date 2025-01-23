Papel/Yıldırım: Takıları akıllı hale getirerek giyilebilir dijital cüzdanlara dönüştüreceğiz

Fintek sektöründe faaliyet gösteren Papel, kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunmayı planlıyor. 2024 yılının kendileri için büyük bir gelişim ve büyüme yılı olduğunu söyleyen Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, “Bu başarıları daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımız devam ediyor. Özellikle 2025'e yönelik olarak, yenilikçi ürünler ve avantajlı hizmetler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Chat ile para göndermeden harcama bölüştürmeye, sanal karttan cashback fırsatlarına çok geniş bir yelpazede özellikler ve ürünler geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, “Ayrıca dijital cüzdanların finans işlemleri dışında, günlük hayatlarımızda daha fazla kullanılması için katma değerli ürün ve hizmetleri de pazara sunacağız. Örneğin giyilebilir teknolojiler alanında iddialıyız. Saat, yüzük ve kolye gibi takıları akıllı hale getirerek giyilebilir dijital cüzdanlara dönüştüreceğiz. İşletmeler için ise ticari cüzdan, ticari ön ödemeli kartlar, Android tabanlı POS çözümleri gibi ürünlerle fark yaratacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Sanal POS il KOBİ’lerin online ödeme almasını kolaylaştırdık”

2024 yılında kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için hayata geçirdikleri Papel Cashback’i duyurduklarını söyleyen Seyhan İbrahim Yıldırım, “Bu özellik ile kullanıcılar, online alışverişlerden seyahate, oyundan yeme-içmeye, eğlenceden dijital üyeliklere kadar birçok kategoride anında nakit iade kazanma imkânına sahip oldu. Aynı zamanda, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek ve iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bir kampanya başlattık. Sunduğumuz Sanal POS hizmetleriyle KOBİ’lerin online ödeme almasını kolaylaştırarak işlerini büyütmelerine katkı sağladık. Kampanyayla KOBİ’ler, yüzde 1,99’dan başlayan komisyon oranlarıyla hızlı ve güvenli ödeme alma imkânı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Global fintek pazarında söz sahibi olmayı amaçlıyoruz”

2025’e ilişkin plan ve stratejilerimiz yine büyüme odaklı olacağını belirten Yıldırım, bu yıl, yeni kampanyalarla kullanıcı sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Özellikle yılın ilk çeyreğinden itibaren pazarlama faaliyetlerine de ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, bu faaliyetlerle de marka bilinirliğini artırmak istediklerini dile getirdi.

Uzun vadeli stratejilerinin, uluslararası pazarlara açılmak olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu doğrultuda, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi global standartlara uygun şekilde geliştiriyor ve uluslararası pazarlara açılmak için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Gelecekte, yurt dışında da faaliyet göstererek global fintek pazarında söz sahibi olmayı ve uluslararası müşterilere de aynı yüksek kaliteli hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, sektördeki yenilikleri yakından takip ediyor ve teknolojik gelişmeleri hizmetlerimize entegre ederek müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.

İspanyol oyuncu Pedro Alonso, reklam yüzü oldu

18 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştirdikleri Papel Fest etkinliğinin, kendileri için yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Seyhan İbrahim Yıldırım, “Etkinlikte, ilk defa Papel olarak kullanıcılarımızla buluştuğumuz ve bağ kurduğumuz bir alan oluşturmuş olduk. Amacımız, yeni ürün ve hizmetlerimizi duyururken aynı zamanda finans ve eğlenceyi bir araya getirmekti” dedi. Etkinlikte ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso'nun Papel'in yeni reklam yüzü olduğunu açıkladıklarını belirten Yıldırım, “Pedro Alonso’nun markamızla birlikte çalışacak olması, küresel ölçekte daha fazla tanınmamıza yardımcı olacak önemli bir adım oldu” açıklamasını yaptı.