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THY Teknik A.Ş., IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını yapacak

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Hindistan’ın en büyük hava yolu IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağının geri teslim bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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THY Teknik A.Ş., IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını yapacak
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Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., IndiGo’nun Airbus A320neo uçaklarının operasyonlarını hem İstanbul Atatürk Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirecek. Anlaşma kapsamındaki ilk uçak Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerine ekim ayı içerisinde ulaşacak.

“IndiGo ile olan ortaklığımızı yeni anlaşmalarla güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz"

Anlaşmanın imzalanması hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut; “IndiGo ile olan ortaklığımızı yeni anlaşmalarla güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, uçak bakım-onarım hizmetlerindeki teknik uzmanlığımızı kanıtlar niteliktedir. Uçak bakım alanında yılları aşan tecrübemiz ile IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. IndiGo’nun operasyonel verimliliğini artırmaktan ve başarılarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"Bu anlaşma, THY Teknik A.Ş.'nin uzmanlığına ve kabiliyetlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir"

İş birliğinin devamı hakkında IndiGo Genel Müdür (Bakım Operasyon) Yardımcısı Wolfgang Prock-Schauer ise; "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile olan iş birliğimiz aracılığıyla en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını sağlamaya kararlıyız. Airbus A320neo uçaklarımızın geri teslim bakımlarını kapsayan bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin uzmanlığına ve kabiliyetlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliği, uçaklarımızın uluslararası standartlarda bakım görmesini sağlayarak sorunsuz bir geri teslim sürecini destekleyecektir." dedi.

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