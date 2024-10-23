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Hukukçular bunu tartışıyor: Terör örgütü elebaşı Öcalan için yasal değişiklik şart mı?

MHP lideri Bahçeli'nin "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerinin ardından hukukçular "Terör örgütü elebaşı Öcalan için yasal değişiklik şart mı?" sorusunu yanıtladı.

Haber Merkezi
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Hukukçular bunu tartışıyor: Terör örgütü elebaşı Öcalan için yasal değişiklik şart mı?
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında terör örgütü elebaşı Öcalan için çağrıda bulunarak; “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın” dedi.

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Bahçeli'nin açıklamalarının ardından 'umut hakkının' ne olduğu ve terörist Öcalan’ın şartlı salıverilme hakkının olup olmadığı konuları tartışılmaya başlandı.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan hukukçu Bülent Yücetürk, “Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. Bizim yasalarımıza göre bu ceza terör faaliyetleri için verildiyse şartlı salıverilme durumu uygulanmıyor. Öcalan’ın avukatları 2013'ten beri Öcalan'ın umut hakkından faydalanması için çalıştı. AİHM başka bir dava için 25 yıl yattıktan sonra umut hakkı olabileceğini belirtti. AİHM, Öcalan dosyasında da aynı kararı vermiş ve sözleşmeye uyulması gerektiğini belirtmişti. Ama Türkiye bu kararı uygulamamıştır” dedi.

Yücetürk, “Bizim için asıl sıkıntı terörden dolayı ömür boyu müebbet cezası almış bir kişinin Meclis'te konuşturulmak istenmesi” diye konuştu.

"Bahçeli'nin çıkışı anayasa değişimi için"

Hukukçu Turgut Kazan da Bahçeli'nin çıkışının anayasa değişimi için olduğunu öne sürerek "Öcalan için ‘koşullu sarlıverilme’ yasağı var. Bu haktan faydalanabilmek için yasal değişiklik lazım. Anayasa değişikliği için süren pazarlıklarda o partiye yasal değişiklik teklifiyle gidecekler” iddiasında bulundu.

Umut hakkı nedir?

“Umut hakkı” ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin “belli bir süreden sonra toplumla buluşmasını sağlayan bir hak” olarak biliniyor. Başka bir ifade ile umut hakkı, öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek, kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlıyor. Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda bu yönde bir hüküm bulunmuyor. Bahçeli’nin de belirttiği gibi bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

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