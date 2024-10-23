Darüşşafaka, MarCom Awards’ta zirveye yerleşti

Tam 161 yıldır çocukların hayatını nitelikli eğitimle değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, MarCom Awards'ta kazandığı 6 farklı ödülle, Türkiye'nin eğitim ve toplumsal kalkınma alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

1863 yılından bu yana, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonu doğrultusunda annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara, 5. sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sunan Cemiyet, eğitim alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Cemiyetin 2023 Yılı Entegre Raporu, dünyanın en prestijli marka ve iletişim yarışmalarından biri olan MarCom Awards’ta, "Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Yıllık Faaliyet Raporu", "İçerik", "Kapak Tasarımı", "Bütüncül Tasarım", "İç Tasarım" ve "İnfografik" kategorilerinde Platinum ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en itibarlı yarışmasında 6 ödül birden

Her yıl pazarlama, marka yönetimi ve iletişim dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği MarCom Awards, 1994’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar 300 binden fazla başvuruyu değerlendirerek en iyileri belirliyor. Darüşşafaka Cemiyetinin 2023 Yılı Entegre Raporu da hem içerik hem de tasarım kategorilerinde aldığı 6 ödülle başarısını bir kez daha tescilledi.

Türkiye’nin yarınlarına umut olan öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak, 2023 yılı Entegre Raporumuzun MarCom Awards’ta 6 farklı kategoride birincilik ödülü alması bizler için büyük bir gurur kaynağı. 161 yıldır sürdürdüğümüz eğitim misyonumuzu, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ülkemizin en yüksek kurumsal derecelendirme notuna sahip sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye’nin yarınlarına umut olan öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin yayımladığı entegre raporlar, sadece faaliyetleri raporlamakla kalmıyor, yıl boyunca ekiplerin yaptığı kapsamlı çalışmaları ve paydaşları için yarattıkları değeri de gözler önüne seriyor. Bu raporlar, Darüşşafaka’nın 161 yıllık şeffaflık ve iyi yönetişim ilkelerini de yansıtıyor.