YTÜ’lü öğrencilerden “Avrupa’nınTeknofesti”nde çifte birincilik

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, Portekiz’deki Coimbra Üniversitesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ve 280’in üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen Shift Appens hackathon’unda iki birincilik kazandı.

Avrupa’nın önemli teknoloji etkinlikleri arasında yer alan ve birçok ülkeden katılımcıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye’yi “YTÜ Shining Star” takımı temsil etti. Yıldızlı öğrenciler, üç alt kategoriden ikisinde birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerin projeleri; teknik yetkinlik, yenilikçi yaklaşım ve problem çözme kriterlerinde tam not alarak rakiplerini geride bıraktı.

KENDİNE HARİTA YAPAN DRONE

Akıllı Ulaşım Sistemleri yüksek lisans öğrencisi Meryem Koç, açık kaynaklı robot yazılımı olan ROS ile geliştirdiği SLAM destekli otonom drone projesiyle “SPADE Drone SLAM + Otonom Uçuş” kategorisinde birinci oldu. Koç’un geliştirdiği sistem sayesinde drone’lar, uçuş sırasında gerçek zamanlı haritalama yaparak kendi konumunu bu harita üzerinde gösterebilecek. Böylece diğer hava araçlarıyla çarpışmalar engellenecek ve otonom görevler başarıyla yerine getirilebilecek. Yıldızlı öğrencinin gerçek zamanlı haritalama ve konumlandırma sistemi, otonom araç teknolojilerinde yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıktı.

FARKLI KÜLTÜRLERİ YAPAY ZEKA İLE BİR ARAYA GETİRDİ

Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencisi Yusuf Yılmaz ise Java ile geliştirdiği yapay zekâ destekli mobil uygulama ile “Gamification (Oyunlaştırma)” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Uygulama, kullanıcıların farklı kültürleri öğrenmesini sağlayan etkileşimli quiz’ler sunarken, kişiye özel içerikler üreterek yapay zekâ ve oyunlaştırma alanlarını başarılı biçimde birleştirdi.

Shift Appens hackathon’u, Portekiz genelinden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek teknoloji, yazılım ve inovasyon alanlarında yaratıcı projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Etkinlik yalnızca Portekiz’de değil, Avrupa genelinde de tanınıyor ve her yıl farklı ülkelerden geliştiricileri ve yenilikçi fikirleri bir araya getiriyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, yarışmada iki birincilik elde eden öğrencileri tebrik etti. Meryem Koç ve Yusuf Yılmaz’ın Avrupa çapında kazandıkları çifte birinciliğin, YTÜ öğrencilerinin uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Debik, “Kendilerini bu başarılarından dolayı gönülden kutluyor, Türkiye’yi ve YTÜ’yü gururla temsil ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.