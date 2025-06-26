'Geleceğin Liderleri' çözüm kampında buluştu

ÖRAV, Garanti BBVA desteği ve Aflatoun International iş birliğiyle yürüttüğü 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nın Çözüm Kampı’nı 20 – 22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi. Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır ve Hatay’dan gelen öğretmen, öğrenci ve veliler; çevrelerinde gözlemledikleri sosyal ve finansal sorunlara yönelik yaratıcı çözüm önerileri geliştirdi. Garanti BBVA gönüllüleri de kamp boyunca öğrencilere mentorluk yaparak öğrencilerin fikirlerini iş yaşamıyla uyumlu şekilde geliştirmelerine destek oldu.

Öğrendiler, çalıştılar çözüm kampında buluştular!

Öğretmenlerin ÖRAV’dan 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik eğitimi almasıyla başlayan süreç Çözüm Kampı ile taçlandı. Eğitimi tamamlayan öğretmenler, üç ay süre ile ÖRAV’dan mentorluk alarak öğrencileriyle birlikte çevrelerinde gözlemledikleri toplumsal sorunlara çözüm üretmek için projeler geliştirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde düşünme, araştırma, planlama ve sorumluluk alma gibi becerileri aktif olarak deneyimledi. ÖRAV ve Garanti BBVA’nın kapsayıcı eğitim anlayışıyla hayata geçirilen program kapsamında, mentorluk alan öğretmenler ve öğrencileri, Garanti BBVA şubelerinde ağırlanarak finansal okuryazarlık ve yaşam becerileri konusunda uzmanlardan bilgi aldı. 3 ay süren çalışmaların sonunda projenin tüm adımlarına aktif katılan öğretmenler, öğrencileri ve onların velileri ile katılabilecekleri Çözüm Kampı’na başvurdular. Jüri değerlendirmesi sonucu Çözüm Kampı’na katılma hakkı kazanan katılımcılar, İstanbul’da bir araya geldi.

İlkler, ilhamlar ve ortak üretimin buluşması

3 gün süren Çözüm Kampı boyunca öğrenciler, yaratıcı atölyelere katıldı; takım oyunları, sunumlar ve eğitici geziyle öğrenmelerini pekiştirdi. Final gününde öne çıkan beş takım hem eğlenmenin hem de birlikte üretmenin heyecanını yaşadı.

Aynı zamanda bu kamp, birçok öğrenci için unutulmaz ilklerin yaşandığı bir deneyim oldu. Öğrenciler için bu etkinlik, yalnızca bir proje sunumu süreci değil; aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bir okul etkinliğine katılarak paylaşmanın, müze ortamında öğrenmenin ve topluluk önünde kendini ifade etmenin heyecanını yaşadıkları, özgüvenlerini pekiştirdikleri ve birlikte başarmanın gücünü keşfettikleri unutulmaz bir deneyim oldu.

Çözüm Kampında ayrıca Garanti BBVA gönüllülerinden oluşan Gönüllü Yoncalar ekibi, her takıma eşlik ederek mentorluk verdi. Garanti BBVA gönüllüleri bütçeleme ve planlama, sunum hazırlıkları, sürdürülebilirlik gibi pek çok farklı konuda görüş ve önerilerini paylaşarak öğrencilere destek oldu.

Öğrenciler, Kartal Masal Müzesi gezisiyle masalların evrensel dünyasını keşfederken; yaratıcı drama atölyesinde farklı kültürleri deneyimleme fırsatı buldu.

“Amacımız; çocukların kendi yaşamlarına dokunan sorularla düşünmesine, öğretmenlerin bu yolculukta ilham veren rehberler olmasına katkıda bulunmak”

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, 5 Taş Programının son aşaması olan Çözüm Kampı ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Günümüzde bireylerin sadece bilgiyle değil; empatiyle, farkındalıkla ve sorumluluk bilinciyle donatılması her zamankinden daha önemli. Sosyal ve finansal becerilerin erken yaşta kazandırılması ise bu dönüşümün en güçlü adımlarından biri. Amacımız; çocukların kendi yaşamlarına dokunan sorularla düşünmesine, öğretmenlerin ise bu yolculukta ilham veren rehberler olmasına katkıda sunmak. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Çözüm Kampı, bu vizyonun güçlü bir yansımasıydı. Öğrencilerin cesaretle ortaya koyduğu fikirler, bize daha sorumluluk sahibi, üretken, bilinçli ve duyarlı bir toplumun mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi. Sosyal ve finansal okuryazarlığı yüksek, refah içinde yaşayan, sağlıklı bir toplum için 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik programımızı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.”

Sınıftan sokak hayvanlarına uzanan bir çözüm projesi

Artvin Hopa’daki Atatürk Ortaokulu 7/D sınıfı, okul içinde ve çevresinde yaşayan, sağlıksız hayvanların durumunu tespit ederek bu soruna yönelik bir çözüm planı hazırladı. Rehberlik servisi, okul yönetimi, veteriner hekimler ve yerel paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından, hayvanların kısırlaştırılması ve sağlık işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Öğrenciler, “Geleneksel Sinema Günleri” etkinlikleri, ürün satışları ve sponsorluklar aracılığıyla yaptıkları çalışmalarla projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Sürece tüm sınıf aktif olarak katılırken, görev dağılımı yapılıyor ve bilet satışından tanıtıma, yüz boyamadan takı tasarımına kadar pek çok girişimcilik faaliyeti yürütülüyor. Proje, Açlığa Son ve Sağlık ve Kaliteli Yaşam gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum gösteriyor. Çözüm sonunda sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamaları, öğrencilerin girişimcilik ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları ve okulun daha güvenli bir çevreye dönüşmesi hedefleniyor.

Batmanlı öğrencilerden sokak hayvanlarına sürdürülebilir destek

Batman Petrol İlkokulu ve Petrol Ortaokulu öğrencilerinin yer aldığı proje, çöpe atılan bayat ekmek ve poğaça gibi gıdaların büyükbaş hayvanlar için yem haline getirilmesini amaçlıyor. Proje, hem gıda israfını önlemeyi hem de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, okullarında ve çevrelerinde gözlemledikleri israf ve sokak hayvanlarının zorlukları üzerine farkındalıklarıyla, sürdürülebilir bir model tasarlayarak bu atıkları toplayıp işleyerek gelir elde etmeyi ve elde edilen gelirle hayvanlara mama ve barınak temin etmeyi planlıyor. Çalışma, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşamın Korunması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlıyor. Proje, takım çalışması, girişimcilik ve empati gibi becerilerin gelişmesini sağlarken, toplumda tasarruf ve çevre bilincinin artmasına da öncülük etmektedir.

Taşımalı eğitime katkı

Bingöl Merkez’de bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu’nda, taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin uzun öğle aralarında yaşadığı disiplin sorunları ve yemek israfı, 4/A sınıfı tarafından yaratıcı bir çözümle ele alındı. Öğrenciler, artan yemekleri tavuklara yem yaparak yumurta üretimine başlamayı, elde ettikleri geliri okulda bir Zekâ Oyunları Sınıfı kurmak için kullanmayı planladı. Bu çözüm, Nitelikli Eğitim, Eşitsizliklerin Azaltılması ve Sorumlu Üretim ve Tüketim gibi SKA’larla uyumlu şekilde tasarlandı. Süreç, öğrencilerin iş birliği, girişimcilik ve finansal planlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Diyarbakırlı öğrencilerden ekmek israfına çözüm

Diyarbakır’da 3/D sınıfı öğrencilerinin hazırladığı proje, okulda ve çevrede gözlemlenen ekmek israfını önlemeye odaklanıyor. Projede, atık ekmeklerin toplanması, farkındalık yaratılması için broşürlerin hazırlanması, atıkların büyükbaş hayvanlara ulaştırılması gibi somut çözümler geliştiriliyor; Toprak Mahsulleri Ofisi, İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü, TEMA Vakfı gibi paydaşlarla iş birliği planlanıyor. Proje, Yoksulluğa Son ve Açlığa Son Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlarken, ekonomik ve çevresel kazanımlar hedefliyor. Çalışma, öğrencilerin görev dağılımıyla demokratik ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüş, tasarruf ve bilinçlendirme yoluyla israfın azaltılması amaçlanıyor. 2 ayda tamamlanması hedeflenen çözümle hem milli ekonomiye katkı sağlanması hem de toplumda ekmeğe saygı ve çevre bilincinin artması bekleniyor.

Gezerek, görerek, yaşayarak öğrenme

Hatay Dörtyol’daki Altınçağ İlkokulu 3/C sınıfı, öğrencilerin kalıcı öğrenme konusunda yaşadığı zorlukları tespit ederek bu sorunu çözmek amacıyla “Gezerek, görerek, yaşayarak öğrenme” temelli bir çözüm planı hazırladı. Özellikle deneyimleyerek öğrenmeye ihtiyaç duyan öğrenciler için, sınıfça mum ve narenciye suyu satarak gelir elde edilmesi ve bu gelirle Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği ve İstanbul gibi tarihi yerlerin gezilmesi planlanıyor. Öğrenci, veli, öğretmen ve STK iş birliğiyle hazırlanan bu proje; Nitelikli Eğitim, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sorumlu Üretim ve Tüketim gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekliyor. Projenin sonunda hem öğrenmenin kalıcılığı hem de öğrencilerde üretim bilinci, girişimcilik becerileri ve tarih bilinci gibi sosyal kazanımların artması hedefleniyor.