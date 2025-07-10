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ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS-2025/1 kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecek

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı
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ÖSYM, kamu kuruluşlarına yerleştirme için KPSS-2025/1 tercihlerinin başladığını duyurdu. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır." denildi. 

Tercih işlemleri için son tarih 17 Temmuz 

Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

"Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/1  Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

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