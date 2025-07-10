Bakan Tekin'den LGS açıklaması: Sonuçlar yarın açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği'nde "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.
Bakan Tekin, Edirne Valiliği'nde "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklamalarda "Özellikle temel öğretimden orta öğretime geçecek arkadaşlarımıza heyecanla bekledikledikleri haberi vereyim. LGS sonuçlarını saat 10.00 itibariyle bakanlığımızın web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklayacağız" dedi.
LGS tercihleri için veli kılavuzu hazırlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.
Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.