YÖK Başkanı Erol Özvar bu yıl YKS’ye başvuran aday sayısını açıkladı!

YKS bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sınava girecek adaylara ve ailelerine yönelik görüntülü mesaj yayımladı.

Bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğunu, bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirten Özvar, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.

"Üniversite kendinizi keşfetme, yeteneklerinizi geliştirme ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatı"

Özvar, adaylara şöyle seslendi:

"Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve azmi çok iyi biliyorum. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, geleceğinizi güvenle inşa etmeniz için bizler de sizler gibi durmadan çalışıyoruz. Üniversite hayatı sadece bir eğitim süreci değil aynı zamanda kendinizi keşfetme, yeteneklerinizi geliştirme ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatıdır. Üniversitede bilgi ve becerilerinizi artırmanın yanı sıra sosyal çevrenizi genişletmeyi, farklı bakış açıları kazanmayı, üniversite hayatını dört duvardan ibaret görmeyip kendinizi daha fazla geliştirmeyi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmayı hedeflemelisiniz."

"İstihdama kolaylıkla katılabilmenizi önceliyoruz"

Yükseköğretim Kurulu olarak gençlerin sadece üniversiteye yerleşmesini değil aynı zamanda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak istihdama kolaylıkla katılabilmelerini öncelediklerini ifade eden Özvar, "Kaliteli bir yükseköğretime erişiminizden yetkin, donanımlı bireyler olarak mezun olmanıza kadar sürecek üniversite hayatınız için gereken tüm hazırlıkları yaptık" dedi.

"Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, yeni ve dinamik bölümler açıyoruz"

Bu doğrultuda, iş gücü piyasasının ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, çağın gerekliliklerini karşılayan yeni ve dinamik bölümler açtıklarını ve zengin içerikli, geniş imkânlar sunan program seçeneklerinin adayları beklediğini ifade eden Özvar, adaylara şu bilgileri verdi:

"Başta yapay zeka olmak üzere bilişim temelli teknolojilerde önemli adımlar attık. Şimdi bu alanlarda yeni programlar açarak ve mevcutları güçlendirerek, bilişim ve yapay zekâ temelli eğitim seçeneklerini çoğaltmaya devam ediyoruz. Siber güvenlik alanındaki programların sayısını artırıyoruz. Yine sağlıkta ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyoruz. Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında da program açma ve müfredat yenileme seferberliği devam ediyor. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik yönetimi, yenilenebilir enerji teknolojileri, çevre ve kaynak yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ve nihayet yeşil ekonomi gibi stratejik alanlarda da yeni programlar üniversitelerimizde sizleri bekliyor. Sizlere kaliteli ve donanımlı bir yükseköğretim hayatı sunacağımızı ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek bireyler olarak sizleri mezun etmek üzere tüm üniversitelerimizle birlikte büyük bir gayret ve heyecan içinde olduğumuzu bilmenizi isterim."