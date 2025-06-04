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YKS başvurusu bir yılda 560 bin kişi azaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl yapılan başvuru sayısı açıklandı. Geçen sene 3 milyon 120 bin 870 adayın başvurduğu 21-22 Haziran'da yapılacak YKS'ye bu yıl 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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YKS başvurusu bir yılda 560 bin kişi azaldı
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YKS'ye bu yıl 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383'ünü kız, 1 milyon 185 bin 257'si ise erkek aday.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısı 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısı ise 215 bin 447.

Adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısı 831 bin 487. Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısı ise 1 milyon 102 bin 955.

Başvuru sayısı neden azaldı?

Başvuran sayısında geçen seneye kıyasla 560 bin 230 azalma görüldü. Bu durumu Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'a değerlendiren eğitim uzmanı Salim Ünsal, şu tespitlerde bulundu:

* Barajların kaldırılmasıyla yaşanan başvuru motivasyonunun ateşinin düşmesi.
* Üniversite eğitiminin ekonomik olarak aileyi zorlayacak bir boyuta ulaşması.
* Akademik eğitimin niteliğine ilişkin olumlu algının kaybolmaya başlaması. * Diplomalı işsizlik oranlarındaki artış ve üniversite mezuniyetinin sıradanlaşmaya başlaması.
* Lise son sınıftaki aday sayısının günden güne düşmesi.
* Artan sınav oturum ücretleri.

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