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Biden: Trump'ın yeniden başkan olma ihtimali dünya liderlerini endişelendiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, selefi ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi ihtimalinin dünya liderlerini endişelendirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Biden: Trump'ın yeniden başkan olma ihtimali dünya liderlerini endişelendiriyor
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Biden, New Hampshire eyaletindeki konuşmasında, diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı özel görüşmelere işaret etti.

Dünya liderlerinin Trump'ın yeniden iktidara gelmesinden endişe duyduklarını söyleyen Biden, "Liderler birbiri ardına beni sessizce bir kenara çekiyorlar ve diyorlar ki, 'Joe, o (Trump) kazanamaz. Demokrasim tehlikede.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Biden, ABD dışında dünyaya liderlik edecek bir ülkenin olmadığını savundu.

Biden'dan Trump'a "hapis" iması

Başkan Biden, konuşmasının ardından eyaletteki kampanya ofisine giderek burada da Trump hakkındaki eleştirilerini sürdürdü.

Biden, Trump'ın demokrasi için "tehdit" oluşturduğunu savunarak, "Onu hapse atmalıyız." dedi ancak hemen ardından cümlesini "Siyasi olarak onu dışarıda bırakmalıyız. Yapmamız gereken bu." diyerek söylem değiştirdi.

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de konuya ilişkin açıklamasında, Biden'ın "gerçeği ifade ettiğini" kaydederek "O ve (Demokrat Partinin başkan adayı) Kamala'nın (Harris) planı başından beri rakipleri Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti." ifadelerini kullandı.

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