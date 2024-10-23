Yelkenbiçer: Enflasyonu çözmek için para politikası tek başına yeterli değil

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Crowne Plaza’da Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ORSİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Direktörü Ellinor Zeino, ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm, Alman-Türk Parlamenter Grubu Başkan Vekili Thomas Bareiss, Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek ve davetliler katıldı.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Yelkenbiçer, KOBİ’lerin bir yandan değer üretimini sürdürürken, diğer yandan da teknolojik dönüşümlere uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Yürüttükleri anketlere göre kredi talebi azalırken, kredilere erişimin iş dünyası için büyük dert olduğunu anlatan Yelkenbiçer, “Cari açık ve dış ticaret tarafında veriler daha pozitif beklentiler yaratırken enflasyondaki katılık ve sanayi üretimindeki daralma üzerimizdeki stresi artıyor. İmalat sanayi genelinde ise yıllık daralma yüzde 5’i aşmış görünüyor.2024 yılında 4. Çeyrekte beklenen faiz indirimlerine rağmen 10 iş insanından sadece 1’i dördüncü çeyrekte finansmana erişimin kolaylaşacağını inanıyor. En büyük sorunumuz halen enflasyon. Yeni Ekonomi Yönetimi göreve başlayalı neredeyse 16 ay oldu. Bu süreçte birçok doğru adım atılmış olsa da reel sektör ve hane halkının enflasyonun düşeceğine yönelik beklentilerindeki iyileşme sınırlı kaldı. İnsanlar baz etkisiyle enflasyonun düşeceğini ancak yüksek faizlere rağmen yeniden eski seviyesine yakınlaşma riski olduğunu görüyor. Enflasyon sorununu çözmek için para politikası tek başına yeterli değil. İvedi bir şekilde kayıt dışı ekonomiyle mücadele, eğitim ve finansal istikrar alanlarında reformları devreye almamız gerekiyor. Çözüm ne vergi istisnaları ne de vergi oranını artırmaktır. Kayıt dışı gelir ve serveti tespit edebilecek iyi planlanmış bir reform süreci vergi adaletini sağlarken, işletme verimliliğine pozitif katkı sağlayabilecektir” diye konuştu.

“Dijital dönüşüm süreçler daha verimli hale getiriyor”

ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm de dijital dönüşümün iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini tartışmak üzere toplandıklarını söyledi. Yapay zekânın hayatın her alanında köklü değişikler yarattığını ifade eden Türküm, “Dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik altyapının güncellenmesi değil, aynı zamanda iş yapış şekillerinin de dönüşmesidir. İşletmeler, dijital araçlar ve sistemler kullanarak süreçlerini daha verimli hale getiriyor, müşteri deneyimini artırıyor ve pazarda daha hızlı hareket edebiliyorlar. Dijital dönüşüm, maliyetlerin düşmesi ve karar alma süreçlerinin çok daha verimli hale gelmesine yönelik kazanımlara kaynak oluşturuyor” diye konuştu. Türküm, amaçlarının bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.