Yapay zeka destekli Albatross Almanya’da

EKONOMİ / KOCAELİ

FEV Group Hissedarlar Kurulu Başkanı ve RWTH Aachen Üniversitesi Termodinamik Enstitüsü Direktörü Profesör Stefan Pischinger, “Bulut bağlantısı ve yenilikçi yapay zeka algoritmaları içeren gelişmiş BMS, BEV gelişiminde bir adım ileriye işaret ediyor. Albatross'un Gelişmiş ve Güvenli Batarya Geliştirme projesi kapsamında iş paketi koordinatörü olarak görev yapan FEV Türkiye, sadece proje çalışmalarının yönetimi ile değil, aynı zamanda yenilikçi yapay zeka algoritmaları, donanım mimarisi ve paket verimliliğini ve güvenliğini artıran tüm alt bileşenleri ile ALBATROSS BMS'in geliştirilmesine önemli katkılar sağladı” dedi.

“Albatross geleneksel olarak yazılmış kodların sınırlarının çok ötesine ulaşıyor”

Hissedarlar Kurulu Başkanı Pischinger, FEV Türkiye mühendislik ekibi tarafından geliştirilen, yenilikçi yapay zeka algoritmalarına sahip bulut bağlantılı Batarya Yönetim Sistemi ve tüm alt bileşenlerinin FEV standında tanıtıldığını ve uluslararası alanda ilgi gördüklerini belirtti. Pischinger, “Batarya Yönetim Sistemi, yapay zeka destekli benzersiz algoritmalara sahip yazılımı, 800 volta kadar gerilime sahip bataryaları destekleyen donanım mimarisi ve gelişmiş batarya sağlığı izleme, arıza tespit ve teşhis yetenekleri sağlayan bulut bağlantısı ile rakiplerinden ayrılıyor. FEV Türkiye ekibinin bu yeniliği bizi çok heyecanlandırdı. Bu sofistike algoritmalar, Albatross’un geleneksel olarak yazılmış kodların sınırlarının çok ötesine ulaşmasını sağlıyor ve makine öğrenimi yoluyla bir sonraki elektrikli araç ilerleme dalgasını başlatmaya yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

“Albatross, 46. Uluslararası Viyana Motor Sempozyum’una katılacak”

Profesör Stefan Pischinger, “Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından batarya konusunda Türkiye’ye geri kazandırılan en yüksek fonu alan ve 2025 yılı itibariyle tamamlanacak proje, Yeşilova Holding’in koordinatörlüğünde, Mercedes-Benz Türkiye ve Ford Otosan gibi ana sanayi firmaları ile endüstriden, University of Nottingham ve Fraunhofer gibi üniversite ve araştırma ağlarından farklı ortakları bir araya getiriyor. Albatross'un Aachen Colloquium'daki ilk gösterimi, BMS'nin katıldığı ya da katılacağı birçok yüksek profilli ticari etkinlikten sadece biriydi. Gerçek zamanlı işletim sistemi, önümüzdeki Mayıs ayında Avusturya'da düzenlenecek olan 46. Uluslararası Viyana Motor Sempozyumu'nda ziyaretçilere tekrar gösterilecek” ifadelerinde bulundu.