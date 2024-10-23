Ekmekte zam bilmecesi... Fırınlar fiyat artırdı: 'Zamlara karşı gelemiyoruz'

Resmî olarak 200 gramlık ekmeğin 10 TL’ye satılması gerekirken, uzun zamandır 12,5 TL’den rafa çıkıyor. Fırıncılar “Biz 250 gram ekmek yapıyoruz, fiyat farkı buradan kaynaklı” diye kendilerini savunurken, vatandaşlar fırınlardan aldıkları ekmekleri evlerde tarttıklarında 200-220 gram arasında geldiğini belirterek sosyal medyada paylaşıyor.

Son olarak bazı fırıncı derneklerinin ‘Ekmek 15 TL olmalı’ açıklamaları ile bazı fırınlar fiyatları yine artırdı. Özellikle büyükşehirlerde 12,5 TL olan ekmeklerin yer yer 15 TL’ye satıldığı görüldü. Bunun üzerine sosyal medyadaki tartışmalar yine alevlendi. Vatandaşlar 15 TL’den satış yapan fırınlara ‘Söylenti üzerine zam yapıyorlar’ diyerek tepki gösterdi.

"Zamlara karşı gelemiyoruz"

Fırıncı esnafı yapılan zamları az bile bulduklarını belirterek, “600-650 liraya aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şu an 750-800 lira seviyelerine yükseldi. Elektrik, kira, vergi gibi gider kalemlerimiz arttı. Akaryakıt ücretlerine de sürekli zam geliyor. Normal şartlarda 200 gram ekmek 10 TL’ye satılıyor. Ancak çoğu esnafımız 250 gram ekmek üreterek, 12,5 TL’den satıyor. Çünkü fırınlarımız ve hamur kazanlarımız buna müsait. Uzun zamandır zam yapmamak için direniyoruz. Genel olarak fiyat 12,5 TL. Ancak 15 TL’ye satan esnafımız da var. Fırıncılar çok para kazanan bir camia değil. Bugünlerde üstümüze geliyorlar. Vergi konusu ile ilgili de açıklamalar yapıyorlar. El insaf, en düşük kâr marjı ile halkımıza ekmek yetiştirmeye çalışıyoruz. Kasım ayında un çuvalına yine zam görünüyor. 2025 yılında bırakın 15 TL’yi 20 TL’ye bile satılırsa şaşırmayın” diyor.

“Tek gramaj tek fiyat olsun"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, vatandaşlar ise ekmek fiyatlarının fırından fırına değiştiği ile ilgili şikâyet ederek, “Bir semtte 10 TL, diğerinde 12,5 TL, bir başka semtte 15 TL. Ekmeğin standart bir fiyatı olmalı. Zaten resmî kurumlar buna bir satış fiyatı koymuş. Kafalarına göre zam yapamazlar. Ekmek mecburi bir temel ihtiyaç, lüks tüketim değil. Un çuvalı fiyatı arttı diye istedikleri gibi zam yapmak doğru değil. Gerekli kurumlarla görüşülüp ortak karar alınıp fiyat değişikliğine öyle gidilmeli” diyor. Tüketici dernekleri ise “Vatandaşlara ‘Gramajı artırdık’ diyerek zamlı tarifeden ekmek satıyorlar. Kim ekmeği alıp evine gidince tartıyor ki? Öte yandan bakanlığın belirlediği gramaj 200 gram, niçin 250 gramı tüketiciye dayatıyorlar? Bakanlığın bu konudaki denetimleri artmalı” diyor.

"Gerekli cezaları kesiyoruz"

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından “haksız fiyat artışı” olarak değerlendirilmekte ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 şehrimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan iş yerlerine 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."