  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekmekte zam bilmecesi... Fırınlar fiyat artırdı: 'Zamlara karşı gelemiyoruz'
Takip Et

Ekmekte zam bilmecesi... Fırınlar fiyat artırdı: 'Zamlara karşı gelemiyoruz'

Bazı fırıncılar resmî kurumların açıkladığı fiyatları değil, derneklerden yapılan temenniler üzerine tarife değiştiriyor. Vatandaşlar ise “Söylenti üzerine zam yapılmamalı. 15 TL’ye ekmek satan fırınlar var” diyor. Fırıncılar ise ‘Artık maliyeti kurtarmıyor’ açıklaması yapıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekmekte zam bilmecesi... Fırınlar fiyat artırdı: 'Zamlara karşı gelemiyoruz'
Takip Et

Resmî olarak 200 gramlık ekmeğin 10 TL’ye satılması gerekirken, uzun zamandır 12,5 TL’den rafa çıkıyor. Fırıncılar “Biz 250 gram ekmek yapıyoruz, fiyat farkı buradan kaynaklı” diye kendilerini savunurken, vatandaşlar fırınlardan aldıkları ekmekleri evlerde tarttıklarında 200-220 gram arasında geldiğini belirterek sosyal medyada paylaşıyor.

Son olarak bazı fırıncı derneklerinin ‘Ekmek 15 TL olmalı’ açıklamaları ile bazı fırınlar fiyatları yine artırdı. Özellikle büyükşehirlerde 12,5 TL olan ekmeklerin yer yer 15 TL’ye satıldığı görüldü. Bunun üzerine sosyal medyadaki tartışmalar yine alevlendi. Vatandaşlar 15 TL’den satış yapan fırınlara ‘Söylenti üzerine zam yapıyorlar’ diyerek tepki gösterdi. 

"Zamlara karşı gelemiyoruz"

Fırıncı esnafı yapılan zamları az bile bulduklarını belirterek, “600-650 liraya aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şu an 750-800 lira seviyelerine yükseldi. Elektrik, kira, vergi gibi gider kalemlerimiz arttı. Akaryakıt ücretlerine de sürekli zam geliyor. Normal şartlarda 200 gram ekmek 10 TL’ye satılıyor. Ancak çoğu esnafımız 250 gram ekmek üreterek, 12,5 TL’den satıyor. Çünkü fırınlarımız ve hamur kazanlarımız buna müsait. Uzun zamandır zam yapmamak için direniyoruz. Genel olarak fiyat 12,5 TL. Ancak 15 TL’ye satan esnafımız da var. Fırıncılar çok para kazanan bir camia değil. Bugünlerde üstümüze geliyorlar. Vergi konusu ile ilgili de açıklamalar yapıyorlar. El insaf, en düşük kâr marjı ile halkımıza ekmek yetiştirmeye çalışıyoruz. Kasım ayında un çuvalına yine zam görünüyor. 2025 yılında bırakın 15 TL’yi 20 TL’ye bile satılırsa şaşırmayın” diyor.

“Tek gramaj tek fiyat olsun"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, vatandaşlar ise ekmek fiyatlarının fırından fırına değiştiği ile ilgili şikâyet ederek, “Bir semtte 10 TL, diğerinde 12,5 TL, bir başka semtte 15 TL. Ekmeğin standart bir fiyatı olmalı. Zaten resmî kurumlar buna bir satış fiyatı koymuş. Kafalarına göre zam yapamazlar. Ekmek mecburi bir temel ihtiyaç, lüks tüketim değil. Un çuvalı fiyatı arttı diye istedikleri gibi zam yapmak doğru değil. Gerekli kurumlarla görüşülüp ortak karar alınıp fiyat değişikliğine öyle gidilmeli” diyor. Tüketici dernekleri ise “Vatandaşlara ‘Gramajı artırdık’ diyerek zamlı tarifeden ekmek satıyorlar. Kim ekmeği alıp evine gidince tartıyor ki? Öte yandan bakanlığın belirlediği gramaj 200 gram, niçin 250 gramı tüketiciye dayatıyorlar? Bakanlığın bu konudaki denetimleri artmalı” diyor. 

"Gerekli cezaları kesiyoruz"

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından “haksız fiyat artışı” olarak değerlendirilmekte ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 şehrimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan iş yerlerine 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

Benzine indirim var mı? İşte 23 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine indirim var mı? İşte 23 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacakMeteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacakGündem
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacakJandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor
Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman: Anlaşmalar imzalandı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman: Anlaşmalar imzalandı
Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralları özelleştirilecek
Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralları özelleştirilecek
Karahan: Daha hızlı veya kırılgan iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli
'Daha hızlı veya kırılgan iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli'
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Yüksek oranlı zam yapmak isteyenlerin en sevdiği ortam...
Yüksek oranlı zam yapmak isteyenlerin en sevdiği ortam...