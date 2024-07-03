Ticari senet yönetiminde dijital devrim yaşanıyor

Türkiye’nin ilk fintek girişim kurucusu olarak faaliyet gösteren Insha Ventures, “Venture Builder” konsepti ile sürdürdüğü çalışmalarının ilk meyvesini alıyor. Fintek alanında kurum içi girişim olarak hayata geçen ürünleri, geliştirme ve pazara sunma odaklı bir yaklaşımla hareket eden Insha Ventures, ilk “spin-off ”unu, Semosis ile gerçekleştirdi. Türkiye’de ticaret hayatının önemli bir parçası olan senet sistemini dijital ortama taşıyan ve 5 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Semosis, ayrı bir şirket olarak yoluna devam edecek. Gerçekleşen spin-off ’un ardından Semosis, yeni ve çok daha odaklı ekiplerle büyümesini sürdürürken, güçlü iş ortaklarıyla yoluna devam edecek. Semosis; Albaraka Türk, Insha Ventures ve bankanın diğer iştirakleri, portföy yönetimi ve AlbarakaTech’in yanı sıra Türkiye’nin resmi bilim ve teknoloji araştırma kurumu TÜBİTAK Bilgem ve Composiv Teknoloji A.Ş. ile çalışmalar yürütecek.

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında önemli rol üstlenecek

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şirketlerin nakit akışlarını yönetmesine destek olan Semosis’in, aynı zamanda şirketlerin tahsilat yeteneklerini artıracak ve piyasanın ödeme alışkanlıklarında önemli değişiklikler getirecek bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün bir fintek üreticisi gibi çalışan Insha Ventures’ın olgunluk dönemine geçişini duyurmaktan dolayı son derece coşkulu ve gururluyuz. Semosis, bu spin-off ile artık kendi ayakları üzerinde yolculuğunu sürdürecek. Gerçekleştirdiğimiz “spin-off ” ile Semosis, içerideki ürün ve hizmetlerini bağımsız, sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde hedef kitlesine ulaştırabilecek yeni bir organizasyona kavuşacak. Tüm bunların yanında ülke ekonomisine en büyük katkıyı ise kayıt dışı ekonominin denetim altına alınmasını sağlayarak verecek. Öte yandan bu spin-off çalışanlarımıza verdiğimiz önemi ve değeri de kanıtlar nitelikte. Fikrin sahibi ve aynı zamanda Insha Ventures çalışanı olan Vahdettin Çılgın da Semosis’in ayrı bir şirket olarak konumlanmasıyla ortaklar arasında yerini aldı. Potansiyeli olan işleri ve çalışanlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.” Bu yıl bir spinoff daha yapma hedefinde olduklarını vurgulayan Hasan Sami Bayansar, takip eden dönemde de her yıl bir ya da birden fazla spin-off yapmayı planladıklarını söyledi.

“Orta vadede hedefimiz unicorn olmak”

Semosis Kurucu Ortağı Vahdettin Çılgın ise şu açıklamayı yaptı: “3 yıldır ülkemizin banka destekli ilk fintek girişim kurucusu olan Insha Ventures bünyesinde yer alan Semosis, bugün geldiği noktada spin-off süreci sonucunda şirketleşen ilk girişim oldu. Bu süre boyunca Insha Ventures ve bağlı bulunduğumuz grup kıymetli destekleriyle hep yanımızda oldu. Semosis’in 5 milyon dolar değerlemeye ulaşması bizim için gurur verici.” Ülkemizdeki finansal sisteme yenilikçi bir çözüm olarak Semosis’i kazandırdıklarını ifade eden Vahdettin Çılgın, sözlerine şöyle devam etti: “Semosis hayata geçtiği günden bu yana 3 milyar Türk Lirası’na yakın senet hacmi ve yaklaşık 500 milyon liralık senet tahsilatına aracılık ettik. Ayrıca 12 binden fazla KOBİ’ye hizmet verdik. Bu spinoff sürecinin ardından ilk etapta 14 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefl iyoruz. Ayrıca ülkemiz ve sektör için önemli bir diğer hedefimiz ise orta vadede Semosis’i unicorn yapmak.”

“Senedi dijitale taşımanın çok ötesinde”

Semosis’in bankacılık sektörü dışında kalan kesime sağlayabileceği faydalara da dikkat çeken Semosis Genel Müdürü Mehmet Naci Dai ise “Merkeziyetsiz bir alt yapı sunacak olan Semosis; dijital senet ağı, şeff afl ık ve hesap verebilirlik temel prensipleri çerçevesinde birçok finansal kuruluş ve bankanın iş birliğiyle uygulama ve blok zinciri teknolojisiyle yaygınlaşacak bir potansiyele sahip. Yani senedi dijitale taşımanı çok ötesinde. Semosis olarak finansal sisteme erişimin artırılması bizim ana prensibimiz olacak. Semosis ile birlikte dijitalleşen senetler, bankacılık sektörüne entegre olmayan ya da bankacılık enstrümanlarından yeterince faydalanamayan kesim ile finansal hizmetler arasındaki açığı kapatmada çok önemli bir rol üstlenecek” dedi.

Türkiye’nin ilk dijital senet platformu

Türkiye’nin ilk dijital senet platformu olan Semosis, senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat süreçlerini dijitalleştirerek kullanıcılara; istenilen zamanda, hızlı ve güvenli bir şekilde, bankaya gitmeden ve nakit taşımaya gerek olmadan banka/kredi kartı veya EFT/ havale yöntemi ile senet ödeme ve daha sonra bu senetleri borçluların belirlediği lokasyonlarda teslim etme olanağı sağlıyor. Semosis kullanıcıları, uygulama içinden ücretsiz olarak birkaç saniyede hesap açıp, dijital akit oluşturabilmelerinin yanında borçlu-alacaklı ilişkisini dijital ortamda da kolaylıkla takip edebiliyor.