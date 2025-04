Tıkla Gelsin, The Stevie Awards’tan 4 altın Stevie ile döndü

Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Subway®, Sbarro®, Usta Dönerci®, Usta Pideci®, Amasya® Et ve Milgo markalarını bünyesinde bulunduran dijital sipariş platformu Tıkla Gelsin®, 2025 The Stevie® Awards for Sales & Customer Service programında, toplamda 4 altın Stevie® kazandı. Bu uluslararası başarı, Tıkla Gelsin®’in müşteri memnuniyetine verdiği önemin yanı sıra yenilikçi teknolojik altyapısı ve etkili kampanya çözümlerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Ödül sürecinde, Tıkla Gelsin® sadakat ve ödeme çözümleri teknolojilerinde global çapta liderlik gösteren, Extra360 Technology Solutions şirketinin ortak çalışması bu başarıda büyük bir rol oynadı.

4 kategoride dünyanın en iyisi Tıkla Gelsin®

Tıkla Gelsin®, The Stevie® Awards kapsamında Best Use of Technology in Sales (Satışta Teknolojinin En İyi Kullanımı), Sales Incentive Program of the Year (Yılın Satış Teşvik Programı), Marketing Solution – Implementation (Pazarlama Çözümü-Uygulaması) ve Incentive, Rewards, or Recognition Provider of the Year (Yılın Teşvik, Ödül ve Tanınma Sağlayıcısı) kategorilerinde Altın Stevie®’ye layık görüldü. Satışta Teknolojinin En İyi Kullanımı kategorisinde Tıkla Gelsin®, sadakat programlarıyla entegre edilmiş ödeme çözümleri sayesinde hızlı servis restoranlarında müşteri bağlılığı ve gelir artışı sağlama başarısı ödüllendirilirken, Yılın Satış Teşvik Programı kategorisinde ise, yenilikçi sadakat çözümleriyle müşteri etkileşimini artıran satış teşvik programları arasında dünya örnekleri arasında birinci oldu. Pazarlama Çözümü - Uygulaması kategorisinde ise Tıkla Gelsin®’in pazarlama çözümlerinin başarılı uygulama süreçleri uluslararası jüri tarafından takdir edildi.

Yılın Teşvik, Ödül ve Tanınma Sağlayıcısı kategorisinde ise Extra360 Technology Solutions’ın Tıkla Gelsin® beraber gerçekleştirdiği çalışmalar ödüllendirildi. Tıkla Gelsin®, kullanıcı dostu platformu, yenilikçi teknolojileri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Extra360 Technology Solutions ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, kampanya çözümleri ve sadakat programlarıyla müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyan Tıkla Gelsin®, uluslararası alandaki bu prestijli ödüller ile başarısını taçlandırdı.

Tıkla Gelsin® Müşteri Deneyimi ve Pazarlama Direktörü Begümhan Kurdoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “The Stevie® Awards gibi global ölçekte saygınlığı yüksek bir platformda dört Altın Stevie® ile ödüllendirilmek, müşteri deneyimini merkeze alan stratejimizin ve teknoloji yatırımlarımızın uluslararası arenada da karşılık bulduğunu gösteriyor. Extra360 Technology Solutions ile hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümler sayesinde kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”.

Tıkla Gelsin®’in başarısındaki veriler dikkat çekiyor

Tıkla Gelsin®'in elde ettiği dikkat çekici başarılar, global standartların çok üzerinde performans gösterdiğini kanıtlıyor. Platform, sadakat üyelik sistemi sayesinde yıllık yüzde 45 büyüme oranıyla 10 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve Türkiye'deki hızlı servis restoranları (QSR) sektöründe yüzde 50'lik pazar penetrasyonu sağladı. Bu oran, dünya çapında önde gel10 markaların yüzde 37'lik sektör ortalamasının (Paytronix Loyalty Report 2024, QSR Magazine) ve İngiltere'deki yiyecek-içecek sektörünün yüzde 34'lük sadakat katılım oranının (Statista 2024) önemli ölçüde üzerinde yer alıyor.

Tıkla Gelsin®’in sunduğu yenilikçi dijital cüzdan çözümü de müşteri sadakatinde çığır açarken, dijital cüzdana ilk kez para yükleyen kullanıcılara sunulan yüzde 40 Tıkla Para kampanyası, kullanıcıların yüzde 95'inin tekrarlı satın alım yapmasını sağladı. Bu oran, cüzdan kullanmayan müşterilerin yüzde 52'lik tekrar satın alma oranının neredeyse iki katı oldu. PYMNTS.com 2024 verilerine göre, dijital cüzdan kullanıcıları restoranlarda ortalama yüzde 33 daha fazla harcama yaparken, Tıkla Gelsin® platformunda bu oran çok daha yüksek seviyelere ulaştı.

Müşteri segmentasyonu ve kişiselleştirilmiş kampanyalar konusunda da Tıkla Gelsin® etkileyici sonuçlar elde etti. Segment bazlı özel kampanyalar, müşteri dönüş oranlarını yüzde 18 artırarak sektör ortalamasından yüzde 10 daha yüksek performans gösterdi. 2024 yılında uygulanan 1.500'den fazla veri odaklı kampanya ile yüzde 80'lik aktif kampanya katılım oranına ulaşıldı. Bu oran, 2023'teki yüzde 70'lik oranın üzerine çıkarak, Visa Inc. Euromonitor araştırmasına göre global restoran sadakat programı katılım oranı olan yüzde 25,6'nın çok üzerinde bir başarı yakaladı.

Ödül töreni 10 Nisan’da ABD’de gerçekleşti

The Stevie® Awards, dünya çapında iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. 2002 yılından bu yana düzenlenen ödüller, şirketlerin ve profesyonellerin başarılarını onurlandırmayı ve kamuoyunda tanınmalarını sağlamayı amaçlıyor. Her yıl 12.000’den fazla adaylık başvurusu alan The Stevie® Awards, iş dünyasında inovasyon ve mükemmeliyetin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu yıl 19. kez düzenlenen The Stevie® Awards for Sales & Customer Service, satış ve müşteri hizmetleri alanındaki en iyi uygulamaları ödüllendirdi. Ödüller, 170’ten fazla uluslararası jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini buldu. Altın, Gümüş ve Bronz ödüller, 10 Nisan’da New York City’deki Marriott Marquis Hotel’de düzenlenen gala töreninde kutlandı.

The Stevie® Awards kapsamında kazanılan ödüller, Tıkla Gelsin®’in yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de yenilikçi ve müşteri odaklı bir marka olarak konumlandığını bir kez daha kanıtlıyor.