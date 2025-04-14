Fernweh | Kayıp Sesler Albümü’yle ölümsüzleşiyor

Baumit Türkiye, iklim değişikliği nedeniyle kaybolmaya yüz tutan yaşam seslerini geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği Fernweh | Kayıp Sesler Albümü projesini, Galata Rum Okulu’nda gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu.

Doğanın ve yaşamın giderek azalan seslerini bir plak kaydında toplayan albüm, hayatın akışında yer alan tınıları sanatsal ve kültürel bir miras olarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Birçok paydaşın katkısıyla ortaya çıkan bu projeyle toplumun çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Baumit Türkiye CEO'su Atalay Özdayı, “Dünyamızda yaşanan çevresel değişiklikler, biyolojik çeşitlilik kaybına kadar uzanan ciddi sonuçlarla ekosistemleri tehdit ediyor. Tam da bu noktada Baumit Türkiye olarak yapı sektöründe yenilikçi çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğaya ve gelecek nesillere katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyoruz. Bu misyonla hayata geçirdiğimiz Fernweh | Kayıp Sesler projemiz; bir albüm olmanın ötesinde, doğayla olan bağımızı güçlendiren ve farkındalık yaratan bir çağrı niteliğinde” dedi.

Proje almanak ve bir duyu arşivi niteliği taşıyor

Fernweh | Kayıp Sesler Albümü’nün doğayla, kainatla, canlılarla olan bağımızı ve mecburiyetimizi başka bir açıdan algılamak için ortaya konulmuş adımlardan biri olduğunun altını çizen Cem Sorguç da “Bugün içinde yaşadığımız dünyayı geleceğe olduğu gibi saklamak elbette mümkün değil fakat devamını sağlamak mümkün ve buna mecburuz” dedi. Birçok paydaşın katkılarıyla hayata geçirilen çalışmayla hem bugünün hem de geleceğin seslerini korumayı amaçladıklarını ifade eden Eray Düzgünsoy ise “Bu proje belki bir süre sonra kaybolacağını varsaydığımız sesler için oluşturulan bir almanak ve bir duyu arşivi niteliği taşıyor” şeklinde konuştu.

Baumit Türkiye’den sürdürülebilir geleceğe katkı

Baumit Türkiye, 2019 yılında da “Geleceğimizi Mantoluyoruz” projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında çocukları küresel ısınma, enerji tasarrufu ve binalarda ısı yalıtımı konularında bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Proje, 25 bin mont bağışından, çocukların enerji verimliliği ve binalarda ısı yalıtımının önemini kolayca anlayabilecekleri bir dilde hazırlanan geleceğimantoluyuruz.com web sitesindeki eğitici içeriklere kadar geniş bir perspektifte ele alındı. Ayrıca 2023 yılında Çocuklar Ülkesi KidZania’da çocukların küresel iklim değişikliği ve enerji verimli yapıların önemini eğlenceli ve eğitici aktivitelerle öğrenebilecekleri Baumit İnşaat ve Mantolama Deneyim Alanı oluşturuldu. Projenin bir diğer önemli ayağı olarak “Bumi ile Enerjim Verimli, Geleceğim Güvenli” isimli bir çocuk kitabı yayımlandı. Bugün ise Baumit Türkiye, Fernweh | Kayıp Sesler Albümü projesi ile içindeki sesi dışarıya vurarak gelecek nesillere verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Yaşamın seslerini koruyarak ve bu farkındalığı artırarak daha yaşanabilir bir dünya için önemli adımlar atan şirket, sürdürülebilirlik konusundaki öncü yaklaşımını sürdürüyor.