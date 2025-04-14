Artweeks Türkiye’nin önde gelen galerileri bir araya getirdi

Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği sanatın şehirle buluşması Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon kapılarını açtı. Çağdaş Türk sanatının en önemli organizasyonlarından biri olan Artweeks İstanbul, bu yıl XI. Edisyonu ile sanat tutkunlarına yepyeni bir deneyim sunuyor.

Genç ve usta sanatçıların aynı çatı altında bir araya geldiği, kuşaklar arası bir diyaloğa sahne olan etkinlik; katılımcıları hem kapsayıcı hem de yenilikçi bir sanat yolculuğuna çıkartıyor. İlk kez Artweeks Solo adıyla düzenlenen XI. Edisyon, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta 10-14 Nisan tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. Çağdaş Türk sanatının en prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl ilk kez ‘Solo Edisyon’ formatıyla düzenlenen etkinlik 12 galeri ile birlikte 53 solo sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Resimden heykele, fotoğraftan seramiğe kadar farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserlerini bir araya getirerek sanatseverlere derinlemesine bir keşif imkanı sağlıyor.

Artweeks İstanbul’un önemine ve sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çeken Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, Bilgili Holding olarak sanatın bu dönüştürücü gücüne inanıyor ve sanatı yalnızca desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onunla bir bağ kuruyoruz. Sanatı desteklemeyi, topluma katkı sağlamak olarak görüyoruz. Bizim için sanat, geleceği şekillendiren bir güçtür ve bu gücü desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

“Farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirdik”

Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney de etkinliğin kürasyonu ve Bilgili Sanat’ın misyonu hakkında şunları söyledi: “Bilgili Holding gibi dünyada renovasyon projeleriyle öne çıkan bir yapının içinde sanatın hem ailevi değerleri, hem de şirketin ana odağı üzerinden nasıl bir sosyal sorumluluk gibi toplumla bir araya getirildiğini izliyoruz. Bu etkinliklerden en önemlisi Artweeks ve bu sene 11. Edisyonunu kutluyor. Artweeks ile Türk çağdaş sanat ekonomisine katkı sağlamayı ve endüstriyi geliştirmeyi - desteklemeyi hedefliyoruz. Bilgili Holding’in bu etkinliklerde ana odağında hiçbir gelir kaygısı yok, tamamını kar amacı gütmeden düzenliyor. Bu ise dünyada müzelerde bile görmediğimiz bir yapı. Akaretler’de başlayan yolculuğumuz The Ritz-Carlton Residences’ta devam ediyor. 53 soloyu aynı anda izlemek büyük bir şans.”

Sektörde yereli önemseme var

MERKUR Galeri Kurucu Direktörü ve Artweeks Organizatörü Sabiha Kurtulmuş ise bu yılki Solo Edisyon’un sanat ortamına kattığı yenilikçi yaklaşımıyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, sözlerine şunları da ekledi: “Dünya ve yerele baktığımızda durgunluk ve düşüş var ancak satışlar devam ediyor. Müzelerin ve belli sanat kurumların bütçeleri kısıldı, galeriler ve müzayedeler ise hız kesmeden programlarına devam ediyor. Lokalleşme öne çıkan bir durum. Bizde koleksiyoner sayısı belli olsa da alıcı sayısı birkaç binin üzerinde ve bu sürekli dolaşımda olma hali piyasamızı canlı tutuyor. Dünyaya ve bize baktığımızda üst segment satışlarda düşüşler yaşanıyor olsa da 50 bin dolar altındaki satışlarda hızlanma var. Konumlandırmasını doğru fiyat, doğru sanatçı ve doğru kariyerle planlayan sektörde şu an için ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak hem dünya, hem de Türkiye ekonomi gündemi hassas ve bu da son iki ayda biraz yavaşlama getirdi. Dünya genelinde sektörde bir yerelleşme ve biraz daha yereli önemseme ve yeniyi keşif var. Artweek Soloda gençler yerine daha çok orta kuşak sanatçılara yöneldik, çok güçlü yapıtlar izleyicileri bekliyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde tüm fuarlarda küçülme, klasik sanat medyumlarına daha fazla eğilim (resim, heykel) ve yükselişe geçen sanatçıları takip etmeyi öne çıkan bir eğilim olarak değerlendirebiliriz.