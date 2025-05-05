Burgan Bank yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon TL net kâr elde etti

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini destekleyen ve istihdam fırsatı yaratan stratejik sektörlere odaklanan Burgan Bank 2025 yılının ilk çeyreğinde ekonomiye toplam 98,9 milyar TL kredi desteği sağladı. Banka aynı dönemde, toplam aktif büyüklüğünü ise 139,6 milyar TL seviyesine çıkardı. Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının üzerinde bir performans ile yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak, sağlam bilanço yapımız, etkin risk yönetimi anlayışımız ve dijital bankacılık yatırımlarına hız kesmeden devam eden stratejimiz ile bu dönemde de büyümemizi sürdürdük. Dinamik ve çevik bir anlayışla bilançomuzu etkin şekilde yöneterek, müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi önceliklendirdik.

Yılın ilk çeyreğinde Burgan Bank’ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında sunduğu finansman desteği 83 milyar TL'ye ulaştı. Bu kaynağın 59 milyar TL’si nakit kredi, 24 milyar TL’si ise gayri nakit kredi olarak sağlandı. Nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları yenilikçi çözümlerle toplam tahsilat hacmini güçlendirdiklerinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti: “SGK tahsilatlarında yüzde 49, tahsil çek hacminde ise yüzde 31 büyüme sağladık. Ayrıca, grup bankalarımız ile oluşturduğumuz güçlü sinerji ve sunduğumuz kaliteli hizmetin katkısıyla dış ticaret hacmimizi de ilk çeyrek sonu itibarıyla 827 milyon dolara yükselttik. Kurumsal ve Ticari Bankacılık bünyesinde hayata geçirdiğimiz faktoring işlemleri ile KOBİ segmentindeki müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Büyüyen ve güçlenen satış ekibimiz ve yeni ödeme ve tahsilat altyapılarına ilişkin teknoloji yatırımlarımız, müşterilerimizin faktoring kullanımını artırmaya devam ediyor. Faktoring alanında büyümeyi sürdüreceğiz.

ON Dijital Bankacılık tarafında da büyümemize hız kesmeden devam ettik. Daha basit ve yalın bir tasarımla yenilediğimiz ON Dijital uygulamamız müşterilerimizden beğeni aldı. Müşterilerimiz en sık kullandıkları fonksiyonlarla uygulama ekranını kolayca kişiselleştirebiliyor, işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirebiliyorlar. Tüm hisse ve fon hesaplarındaki varlıklarını ve varlıklarındaki gelişimleri tek ekran üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Tüm bu gelişmelerle birlikte müşteri sayımız bir önceki yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 1,17 milyon seviyesine ulaştı. Uzaktan müşteri edinimi alanında pazar payımızı Mart ayı itibarıyla yüzde 8,08’e taşıyarak sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz ve her ay 1.500 TL’ye kadar nakit iade sağlayan, yıllık kart ücreti olmayan kredi kartımızla müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmayı sürdürüyoruz.

Birikim Yönetimi iş kolumuzda, yatırım fonu çeşitliliğimizi artırarak anlaşmalı portföy yönetim şirketi sayımızı 19’a yükselttik. Kurumsal web sitemize eklediğimiz 'Fon Getirileri' alanı ile müşterilerimize yatırım fonları arasında karşılaştırmalı analiz imkânı sunduk. Böylece yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de ürün ve hizmet portföyümüzü müşterilerin yatırım stratejilerine yön verecek şekilde zenginleştirmeye ve kullanıcı dostu, dijital çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Sigortada 2024 yılında başlattığımız stratejik dönüşüm ve güçlendirdiğimiz organizasyon yapımız ile faaliyetlerimize hız kazandırdık” diyen Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, “dijitalleşme” vizyonu ile geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz sayesinde sigorta komisyon gelirlerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 5,4 kat artırdık.

Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedi toplamında ilk 5 şirket içinde yer aldığımız Leasing tarafında, aktif büyüklüğümüzü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 artırarak 14,5 milyar TL'ye çıkardık. 50-100 bin dolar aralığındaki işlemlerde elde ettiğimiz yüzde 12,9 pazar payı ile sektörde ilk 3 şirket arasında yerimizi koruduk. Filo kiralama iş kolunda, gerçekleştirdiğimiz, dijital çözümlere odaklanan stratejik iş birlikleri ile müşterilerimize daha da fazla değer yaratıyoruz. IoT ve yapay zeka teknolojileriyle desteklenen, veriye dayalı bir filo yönetim altyapısıyla sunduğumuz çözümler sayesinde kiradaki araç sayımızı bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artırdık. Toplam araç parkımızın yatırım değeri ise 6,3 milyar TL’ye ulaştı. Gelişmiş veri analitiği, sürücü davranış analizi, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş raporları gibi fonksiyonlarla desteklenen CAN Bus tabanlı telematik çözümler ile müşterilerimize daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir filo operasyonları sunmaya başladık. Bu sayede, araçların ikinci el değerinin korunmasına da önemli katkı sağlıyoruz.

Burgan Bank olarak, tüm bu başarıların arkasında, çalışanlarımızın özverili katkıları, müşterilerimize sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet anlayışımız ve teknolojik dönüşüm yatırımlarımız yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini sürekli geliştirerek, sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimize sadık kalmaya devam edeceğiz.”