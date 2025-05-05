Hepsiburada, annelerin beğenisine göre hazırladığı hediye listesini açıkladı

Teknolojiden modaya, güzellik ürünlerinden ev yaşamına kadar uzanan geniş yelpazelerine yönelik hazırlanan listeler, annelerini mutlu etmek isteyenlere fikir ve ilham veriyor.

Ayrıca Hepsiburada, HepsiJET ayrıcalığıyla Pazar günü teslimat imkanı sunarak son dakika hediye alışverişini kolaylaştırıyor.

Teknoloji tutkunu anneler için hediye önerileri

Hepsiburada’da teknoloji tutkunu anneler için akıllı telefonlardan akıllı saatlere, kablosuz kulaklıklardan tablet aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Teknolojiyi hem verimli hem de estetik bir şekilde kullanmayı seven anneler için ideal hediye seçenekleri Hepsiburada’nın annelerin beğenisine göre oluşturduğu hediye listesinde de öne çıkıyor. Ayrıca tablet aksesuarlarında sepette %15 indirim, telefon kılıflarında ise sepette %25 indirim fırsatı da bulunuyor.

Moda tutkunu anneler için hediye önerileri

Şıklığıyla her zaman dikkat çeken anneler için özenle seçilmiş moda ürünleri Hepsiburada’da bir araya geliyor. Bahara özel elbiseler, ayakkabılar, çantalar, takılar ve göz alıcı aksesuarlar, annelerin stilini tamamlayacak hediyeler arasında yer alıyor. Seçili markalarda sepette %20 net indirim kullanıcıları bekliyor. Ayrıca seçili markalarda %70’e varan indirimler, Anneler Günü için hediye seçimini kolaylaştırıyor.

Her zaman bakımlı görünmeyi seven annelere için hediye önerileri

Kendine özen gösteren anneler için kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü’nün en güzel hediye seçeneklerinden biri oluyor. Annelerin favori tercihlerinden ilham alan Hepsiburada, bu kategorideki ürünleri bir araya getirerek seçim yapmayı kolaylaştırıyor. Hepsiburada satıcılı parfümlerde 2.500 TL’ye sepette %15 indirim yer alırken, seçili marka parfümlerde ise Premium müşterilerine özel sepette %15 indirim fırsatı da bulunuyor.

Evine düşkün anneler için hediye önerileri

Evini düzenli ve konforlu tutmayı seven anneler için robot süpürgeler, hava temizleyiciler ve akıllı ev ürünleri fonksiyonel bir hediye alternatifi oluyor. Gelişmiş temizlik teknolojileriyle donatılmış ürünler, günlük işleri kolaylaştırarak annelere daha fazla vakit kazandırıyor. Hepsiburada’nın Anneler Günü hediye listesinde de yer alan bu ürünler, özellikle işlevselliği ön planda tutan anneler tarafından tercih ediliyor.

Mutfağında harika lezzetler yaratan anneler için Hepsiburada, mutfak tutkusunu destekleyecek özel hediye seçenekleri sunuyor. El blender setlerinden mutfak şeflerine kadar birçok ürün, mutfağa pratiklik ve şıklık katıyor. Ev yaşam ürünlerinde indirimlere ek 1.500 TL’ye 200 Tl indirim ve sofra & mutfak ürünlerinde sepette %50 indirim gibi çeşitli fırsatlar Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

Kadınların üretim gücüne destek olmak isteyenler için hediye önerileri

Hepsiburada'nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında desteklenen girişimci kadın markaları, Anneler Günü’ne özel %40’a varan indirimler sunuyor. Ev dekorasyonundan doğal kozmetiğe, aksesuardan giyime kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle kadın girişimcilerin emeğini desteklerken, annelere özel ve anlamlı bir hediye seçmek mümkün oluyor.

Pazar günü teslimat

Hepsiburada, Anneler Günü için özel olarak sunduğu Pazar teslimat seçeneğiyle, kullanıcıların hafta sonu verdiği siparişleri zamanında ulaştırıyor. HepsiJET’in hızlı ve güvenli teslimat ağı sayesinde anneler, tam zamanında sürprizlerle buluşuyor.

Annelerin beğenisine göre hediye listesi:

https://www.hepsiburada.com/dv/anneler-gunu-hediyeleri?trackingId=12779189