Visa, ticarette yapay zekâ destekli yeni dönemi duyurdu

Visa CEO'su Ryan McInerney, "Yeni ödeme yöntemleri ortaya çıktıkça, bu ödeme yöntemlerinin her zaman açık, güvenli, emniyetli, ölçeklenebilir ve durmaksızın inovasyonlarla yenilenen bir ağ üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor" dedi. Devamında, "Ticareti dönüştürecek ve yapay zekâ özellikli ödemelere güvenlik getirecek yeni ürünler ve çözümler sunmak için ağımızın gücünü ve uzun yıllara dayanan uzmanlığımızı kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ürünün yol haritası

Visa, “Küresel Ürün Lansmanı”nı yapay zekâ ve dijital ticaretin birleşiminin tüketicilerin ürün ve hizmetleri keşfetme ve satın alma biçiminde önemli bir değişime işaret edeceğini paylaşarak başlattı. Yakın gelecekte tüketiciler, yapay zekâ asistanlarının kendi yerlerine arama yapmasına, ürün seçmesine, satın almasına ve alışverişi yönetmesine yetki verebilecek. Bu uygulamanın hayata geçebilmesi için, yapay zekâ asistanlarının yalnızca tüketiciler için değil, bankalar ve işletmeler için de güvenli olması gerekiyor.Visa ise yapay zekâ platformları, teknoloji şirketleri, bankalar, fintekler, işletmeler gibi iş ortaklarına Visa ağına erişim sağlamaları için kolay bir çözüm sunarak bu güvenliği tesis ediyor. Böylelikle Visa, kesintisiz ve güvenli dijital ödemelerle daha fazla tüketici ile işletmeyi bir araya getirmek için yeni bir adım daha atıyor.

Lansmanın öne çıkan unsuru ise Visa’nın açıkladığı “Visa Akıllı Ticaret” çözümü oldu. Bu önemli girişimle birlikte Visa, ödeme ağını yapay zekâ destekli ticaretin temellerini inşa eden yazılım geliştiricilere ve mühendislere açıyor. Visa aynı zamanda daha fazla kişiye ve coğrafyaya ulaşabilmek adına, yeni stablecoin iş birliklerini de açıkladı. Son olarak, Flex Credential isimli platformunu genişlettiğini duyururken, ödeme yapmak ve almak için daha fazla yöntem sunan yeni ürün ve hizmetlerini de tanıttı.

Lansmanda duyurulan gelişmeler, para hareketlerinin ve ticaretin geleceğini mümkün kılacak.

“Visa Akıllı Ticaret”: Yeni bir dönem

Son 25 yılda, Visa'nın ağı üzerinde 3,3 trilyon işlem gerçekleştirildi. Visa, fiziksel ve e-ticarette mevcut olan standartları, yapay zekâ destekli ticareti de kapsayacak şekilde genişletecek. Yakın bir gelecekte tüketiciler, yapay zekâ platformları üzerinden yapay zekâ asistanlarını yetkilendirerek, an itibarıyla 150 milyonun üzerindeki, geçerli tüm işletmelerde Visa kimlik bilgilerini (an itibarıyla 4,8 milyar adet) kullanabilecek.

Inerney yaptığı açıklamada, “Visa olarak geçmişte dolandırıcılıkla mücadele etmek ve tüketicileri korumak için yapay zekâ teknolojisinden faydalandık. Şimdi ise bu teknolojiyi tüketicileri güçlendirmek için kullanacağız. E-ticaretin temellerini değiştirerek daha kişisel, daha güncel ve daha keyifli bir hale getireceğiz. Yapay zekâ destekli ticaretin herhangi bir kullanımının yerleşmesi için, ödeme başarının önemli bir unsuru. Ödeme olmadan, ticaret de olmaz. İşte Visa, bu güvenlik ve uzmanlığı getiriyor” dedi.

Yapay zekâ destekli ticareti gereken hız ve ölçekte hayata geçirmek için, Visa tüketicilerin ve işletmelerin günlük hayatlarında da kullandığı yapay zekâ platformları ve markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyor. Bu markalar arasında Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe ve Samsung yer alıyor.

Visa Ürün ve Strateji Direktörü Jack Forestell, “Yapay zekâ asistanlarının market siparişi gibi ‘rutin’ işlemlerden, yer bulmanın zor olduğu bir restoranda rezervasyon yapmak ya da konser bileti almak gibi daha sofistike araştırma ve karar alma süreçlerine kadar ticarette büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bu tüketici deneyimine sihirli bir dokunuş katan ve işlemleri kolaylaştıran bir dönüşüm olurken, alışveriş yapma biçimimizi sonsuza dek değiştiren yeni bir dünya yaratacak” dedi.

Yeni ürünler, gelişmeler ve yetkinlikler

Visa, ağının erişimini genişletmeye, güvenli ve kesintisiz ödeme deneyimi sağlamaya yardımcı olan yeni özelliklere ve yetkinliklere yatırım yapmaya devam ediyor.

Stablecoins: Visa, on yılı aşkın bir süredir kripto işlemlerini kolaylaştırıyor. Şimdi ise stablecoin bağlantılı kartlar, ödeme ve programlanabilir para ile stablecoin uygulamalarını daha da genişletiyor. Stripe çatısı altında faaliyet gösteren Bridge, Visa iş birliği ile yeni bir kart geliştiriyor. Bu yeni çözüm fintek geliştiricilerinin tek bir API entegrasyonu ile farklı ülkelerdeki kullanıcılarına stablecoin bağlantılı Visa kartları sunmasını sağlıyor.

Flex Credential genişliyor: Geçtiğimiz yıl Visa, kredi kartı, “şimdi al sonra öde”, banka kartı gibi farklı ödeme yöntemlerini gerçekleştirebilen yeni nesil bir kartı “Flex Credential” ürünü ile hayata geçirmişti.

Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, Flex Credential ve Visa planları ile kredi, yatırım hesapları, ödül puanlar, ticari kartlar ve çok daha fazla kullanım alanına sahip.

Visa, şimdi Klarna iş birliği ile Flex Credential’ı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara sunuyor. Ayrıca Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek tüketicilere daha esnek bir ödeme yöntemi sunan “şimdi al sonra öde” banka kartını hayata geçiriyor. Bu ürün ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanması bekleniyor.

Ödeme yapmak ve ödeme almak için daha fazla yöntem sunuluyor: Visa tüketicilere, işletmelere ve iş ortaklarına dünyanın dört bir yanında ödeme yapmak ve ödeme almak için daha fazla yöntem sunuyor.

· Visa Pay, ister yerel ister uluslararası, ister mağazada ister online, Visa’nın geçerli olduğu herhangi bir işletmeye herhangi bir cüzdanın bağlanabilmesi için tasarlanan yeni bir hizmet. Visa Pay’in beta sürümünün, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’daki seçili pazarlarda sunulması planlanıyor.

· Visa Accept, küçük işletmelere geçerli Visa banka kartları ile ödeme alabilmeleri için çözüm sunan yeni bir hizmet. NFC özelliği bulunan herhangi bir akıllı telefondan yalnızca birkaç tıklama ile ödeme alma imkanı tanıyor. Böylelikle milyarlarca bilgiye tek bir kartla erişim sunuyor. Visa Accept, haziran ayında beta iş ortaklarının kullanımına sunulacak. İlk aktivasyonlar Latin Amerika ve Asya’da gerçekleşecek.

Visa, ticarette yeni bir dönemin kapılarını aralıyor

Yapay zekâ, alışveriş yapma ve ödeme şeklimizi dönüştürüyor. Visa, ağının gücüyle ve uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla, yapay zekâ destekli ticarete güven ve güvenlik getiriyor. Visa’nın “Küresel Ürün Lansmanı”nda açıklanan “Visa Akıllı Ticaret” yapay zekânın bir ürünü bulmasını ve satın almasını sağlıyor. Bu yeni girişim, Visa’nın ödeme ağını ticareti dönüştüren yapay zekâ asistanlarını geliştiren yazılımcılara ve mühendislere açıyor.

Visa Ürün ve Strateji Direktörü Jack Forestell, “Yakında tüketiciler bir ürünü aramak, seçmek, satın almak ve alışverişi yönetmek için yapay zekâ asistanlarına sahip olacak. Bu asistanların yalnızca tüketicilere değil, bankalara ve işletmelere de güvenli ödeme sunmaları gerekecek. Tıpkı fiziksel alışverişten online’a ve online’dan mobil’e geçişte olduğu gibi, Visa ticaretin yeni döneminin de standartlarını belirliyor. Şimdi Visa Akıllı Ticaret ile yapay zekâ asistanları tüketicilerin önceden belirledikleri tercihlere göre onların yerine bir ürünü bulabilir, alışveriş ve ödeme yapabilir. Tüketiciler tercihlerini belirleyecek, Visa ise gerisini yönetmeye yardımcı olacak” dedi.

Yapay zekâ destekli ticaretin güvenliğini sağlamak

Milyonlarca insan yakın bir gelecekte mükemmel kazağı bulmak, yeni bir tatil destinasyonu araştırmak ya da market alışverişini yapmak için yapay zekâdan destek alacak. Visa, ödeme aşamasında kesintisiz bir deneyim sunarak yapay zekâ ile gerçekleştirilecek alışverişlerde güvenli işlem yapma olanağı sağlayacak.

Visa Akıllı Ticaret, Visa’nın güvenli ödeme deneyimi sunmak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için 30 yıldır geliştirdiği yapay zekâ ve makine öğrenimi deneyimini temel alıyor. Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung ve Stripe gibi yapay zekâ sektörünün lider isimleriyle iş birliği içerisinde, Visa küresel ölçekte kişiselleştirilmiş ve güvenli yapay zekâ destekli ticareti mümkün kılacak.

Forestell, "Yapay zekâ platformuna katılımı teşvik etmek ve bir numaralı önceliğimiz olan güvenli ödeme için yeni yöntemleri desteklemek için yapay zekâ teknolojisinin ön saflarında yer alan şirketle çalışıyoruz. İş ortaklarımızla birlikte, yapay zekânın ticaretin, ödemelerin ve iş dünyasının tüm boyutlarını dönüştürme potansiyelini tamamen benimsiyoruz” dedi.

Tüketicileri, işletmeleri ve yazılım geliştiricileri güçlendiriyor

Visa, günümüzde fütüristik ve görece az bilinen bir kavram olan yapay zekâ destekli ticareti, işletmeler ve tüketiciler için güvenli ve kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürmeye yardımcı olacak.

Visa Akıllı Ticaret, yapay zekâ platformlarına bir dizi entegre API ve ticari ortak programı sunarak, yazılım geliştiricilerin Visa’nın yapay zekâ yetkinliklerini güvenle ve geniş ölçekte kullanmasına olanak tanıyor.

Visa Akıllı Ticaret neler sunuyor?

· Yapay zekâya hazır kartlar: Kart ayrıntılarını tokenize edilmiş dijital kimlik bilgileriyle değiştirerek tüketiciler için güvenliği artırır ve geliştiriciler için ödeme süreçlerini basitleştirir. Bir tüketicinin seçtiği yapay zekâ asistanının, tüketici adına işlem yapma yetkisini doğrular ve yapay zekâ destekli ticarete kimlik doğrulaması sağlar. Yalnızca tüketici yapay zekâ asistanının ne yapabileceğini dikte edebilir ve ödeme bilgisini ne zaman etkinleştireceğini belirleyebilir.

· Yapay zekâ destekli kişiselleştirme: Kontrol tüketicidedir. Tüketiciler, yapay zekâ asistanının performansını iyileştirmek ve alışveriş önerilerini kişiselleştirmek için temel Visa harcamalarını ve satın alma içgörülerini onayları doğrultusunda paylaşabilir.

· Kolay ve güvenli yapay zekâ ödemeleri: Tüketicilerin harcama limitlerini ve koşullarını kolayca belirlemesine olanak tanıyarak asistanın gerçekleştireceği işlemler için net yönergeler sağlar. Ticaret sinyalleri Visa ile gerçek zamanlı olarak paylaşılarak Visa'nın işlem kontrollerini gerçekleştirmesine ve anlaşmazlıkların yönetilmesine yardımcı olmasına olanak tanır.

Visa'nın tokenizasyon ve kimlik doğrulama API'leri de dahil olmak üzere ödeme teknolojileri, işlemlerin güvenli ve kesintisiz olarak gerçekleşmesine olanak tanır. Böylelikle, tüketicilerin alışveriş yapma konusunda yapay zekâya güven duymasını sağlar. Visa, güçlü bir veri platformunun yanı sıra dolandırıcılıkla mücadele konusunda yıllara dayanan bir deneyimini Visa Akıllı Ticaret programını etkinleştirmek için kullanmaktadır.