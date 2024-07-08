TMSF’den ATP Havacılık’ın satışına onay

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ bağlı ortaklığı ATP İnşaat ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu ATP Havacılık AŞ paylarının satışını onayladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin %99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık A.Ş.'deki paylarının tamamının (1.483.020.000 TL), 1.750.000.000 TL'ye Koza İpek Holding A.Ş.'ye satılması ve satış işleminin onayı için Genel Kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu'na başvuruda bulunulması hususunu, 26.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirmişti. Genel Kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu, ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin %99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık A.Ş.'deki paylarının tamamının, 1.750.000.000 TL'ye Koza İpek Holding A.Ş.'ye satılmasını onaylamıştır."