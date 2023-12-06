Topbaş Group, teknoloji yatırımlarıyla verimlilik ve rekabete odaklandı

Esra Özarfat

BURSA - Zimaş, Çizaş, Topçesan ve ZCF firmaları ile Türkiye’nin sayılı ağır sanayi tesisleri arasında yer alan Topbaş Group, tesislerinde sürdürdüğü teknoloji ve kapasite yatırımlarıyla 2024 sonrası projelere hazırlanıyor. Sıcak-soğuk dövme, talaşlı imalat, sac şekillendirme, ısıl işlem, kaynak, montaj, hammadde yüzey işlem, tavlama, tel çekme, bağlantı elemanları, kılavuz ve ovalama gibi alanlarda yetkin olan Topbaş, otomotiv endüstrisinin de en etkin çözüm ortaklarından. Topbaş Group Genel Müdürü Nuri Göcen, “2023’te yapılan yatırımlarla Topçesan dövme kısmında kapasitemiz yüzde 150, zincir üretiminde ise yüzde 30 arttı. Soğuk şekillendirme alanında devam eden yatırımlarımız da 2024’te devreye alınacak. Halihazırda 2024 için yüzde 120’lik iş bağlantısı yapıldı. Verimli ve rekabetçi fiyata ulaşmak için iki yılda 10 milyon Euro civarında teknoloji yatırımı yaptık. Gelinen noktada yüksek adetli seri üretim alanında rekabet edemeyeceğimiz firma yok, diyebiliriz. Otomotivde özellikle Ford’un yeni projelerinde yer alıyoruz” dedi.

2024 yılında dövme ve talaşlı imalat tesislerini ayırarak kendi içlerinde büyümelerine odaklanacaklarını dile getiren Nuri Göcen, bu sayede işleme alanında sektöre de hizmet vereceklerini duyurdu. Göcen, “Öte yandan soğuk şekillendirme alanında 2024 yılında yeni bir yapılanmaya gittik ve yatırımlara başlayacağız. Otomotiv satış kısmında 2 yeni proje aldık. Bundan sonraki süreçte otomotivde müşterilerimize yüksek adetlerde üretim için yatırım yapıp hizmet vereceğiz. Ayrıca grubun kurumsal dönüşümü için de harekete geçtik” diye konuştu.

Zimaş ile ithalata savaş açacak

Bünyelerindeki Zimaş ile Türkiye’nin ilk ve tek transmisyon zinciri üreticisi olduklarını vurgulayan Göcen, tarım, gıda sektöründen, makine ve savunma sanayine kadar standart ve özel olarak geliştirdikleri 5 bin farklı modelde zincir ürettiklerini aktardı. Standart ve özel zincirlerde ithalatın önüne geçmek için 2024 yılında harekete geçeceklerini vurgulayan Nuri Göcen, “Zincirde tüm dünyaya online satış sistemini hayata geçireceğiz. Böylece son kullanıcıya doğrudan hitap ederek rekabetçiliğimizi artıracağız. Özellikle Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine yöneleceğiz. Ayrıca Almanya’da yeni açtığımız Topbaş GmbH ile Avrupa’daki etkinliğimizi de artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi çalışmalarına da odaklandıklarını anlatan Nuri Göcen, yüksek enerji kullanan bir sektörde enerji yönetimini sağlıklı yürütebilmek adına sertifikalar ve eğitimlere başladıklarını aktardı.