Toros Tarım’dan Türkiye’de bir ilk: Whatsapp entegrasyonlu lojistik takip sistemi

Türkiye gübre pazarının lider kuruluşu Toros Tarım, lojistik süreçlerinde dijital dönüşümünü hızlandırarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Şirket, WhatsApp entegrasyonlu araç takip sistemi ile lojistik operasyonlarını daha güvenilir ve verimli hale getiriyor. Bu yenilik sayesinde lojistik sektöründe çalışan kamyon sürücüleri, ek bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan, yalnızca WhatsApp üzerinden yükleme ve teslimat süreçlerini yönetebiliyor.

Süreçler dijitalleşme ile iyileştiriliyor

Sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir bir dijital altyapı kurma hedefiyle hareket eden Toros Tarım, lojistik ve IT ekiplerinin işbirliği ile hayata geçirdiği bu projeyle tarım sektöründe dijitalleşmeye öncülük ediyor. WhatsApp ile entegrasyon, sadece şirket içi süreçlerinin güvenilir ve şeffaflığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda lojistik paydaşlarının dijitalleşmeye kolayca adapte olmasını sağlıyor. Yılda 1 milyon 750 bin ton gübreyi Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerine ulaştıran Toros Tarım, SAP entegrasyonu ve mobil çözümlerle sevkiyat süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırıyor. Yeni sistemde, kamyon sürücüleri gübre fabrikalarına vardıklarında QR kod okutarak sipariş bilgilerine ulaşabiliyor. Yükleme onayları WhatsApp üzerinden anında veriliyor. Teslimat aşamasında canlı konum paylaşımı ve irsaliye fotoğrafı ile anlık takip sağlanıyor ve böylece süreç güvenli bir şekilde tamamlanıyor. SAP ile tam entegrasyon sayesinde hatasız, şeffaf ve güvenli bir lojistik yönetimi mümkün hale geliyor.

Operasyonel verimlilik artarken, maliyet azalıyor

Günümüzde dijitalleşmenin, lojistik süreçlerde verimliliği artırmanın ve rekabet avantajı sağlamanın en önemli yollarından biri haline geldiğini belirtenToros Tarım Araştırma Planlama ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Nermin Aka, “Şirketimizde Lojistik ve IT ekibimizin iş birliği ve hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu proje, operasyonlarımızın daha şeffaf ve veri odaklı olmasını sağlamanın yanı sıra teknoloji ve lojistik süreçlerimizi daha entegre hale getiriyor ve sürdürebilir büyümeyi destekliyor. Geniş kullanıcı kitlesi ve yüksek erişebilirliği ile WhatsApp’ın lojistik süreçlerimizde etkin iletişim kanalı olarak kullanılmasını sağlayan bu entegrasyon, kamyon sürücülerimizin anlık konum bilgilerini kolaylıkla paylaşmalarına olanak tanıyarak teslimat süreçlerinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırıyor. Faturalama süreçleri daha güvenli ve hatasız gerçekleşirken büyük veri analizine önemli katkılar sunuyor. Toplanan veriler ise lojistik süreçlerimizin optimize edilerek müşteri memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlayan bir unsur olacak. Şirketimizin inovasyona verdiği önem ve teknolojiyi etkin kullanma stratejisi sayesinde sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik her alanda destekleniyor

Sürdürülebilirliğin ana hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Aka, “Sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir bir dijital altyapı kurma hedefiyle hareket eden Toros Tarım’ın bu yeni projesi sadece şirket içi lojistik süreçlerini verimli kılmıyor, büyük veri analizi sayesinde karbon ayak izinin daha etkin ölçülendirilmesini destekliyor. Bu dijitalleşme adımıyla lojistik operasyonel süreçlerimiz optimize edilirken, karbon ayak izini ölçmeye yönelik büyük veri analizine de olanak tanınıyor. Böylece hem lojistik süreçlerinde hem de çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir ilerleme kaydediliyor. Toros Tarım, sektördeki dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle güçlendirmeye, tarım sektöründe teknoloji odaklı bir dönüşüme öncülük etmeye devam edecek” diye konuştu.