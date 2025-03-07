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Boyner Grup’tan 8 Mart kampanyası: Kadına şiddet son bulana dek, unutmak yok

Boyner Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı yeni kampanyasında ‘Beni Unutma’ sloganıyla kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Her yıl yüzlerce kadın hayatını kaybediyor. İsimleri bir süre haberlerde yer alsa da zamanla unutuluyor. Oysa unutmak, normalleşmeye kapı aralamak demek. Biz Boyner Grup olarak, kadına şiddete karşı duruşumuzu her zaman olduğu gibi en yüksek sesle yinelemek istiyoruz: Kadına şiddet son bulana dek; unutmak yok” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Boyner Grup’tan 8 Mart kampanyası: Kadına şiddet son bulana dek, unutmak yok
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2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiği çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken Boyner Grup, bu yıl da güçlü bir kampanyaya imza attı. ‘Beni Unutma’ sloganıyla hazırlanan filmde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadınlar, hiç tanımadıkları kadınların isimlerini farklı yerlere işliyor: Bir gazete sayfasında, bir afişte, bir okul defterinde, bir yorganın nakışında, bir taşın üzerine yazılmış isimlerde… Sezen Aksu’nun Beni Unutma şarkısının eşlik ettiği duygusal kareler, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların unutulmaması gerektiğini güçlü bir şekilde hatırlatıyor.

“Eşitlik için farkındalık yaratmayı sorumluluk olarak görüyoruz”

Kadınların maruz kaldığı sorunları yüksek sesle dile getiren kampanyalar gerçekleştirdiklerini belirten Ümit Boyner, şunları söyledi: “Boyner Grup’un DNA’sında eşitlik var ancak toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sadece kendi kapımızın önünü süpürerek halledemeyiz. Eşitlik bir kurum kültürünün ötesinde, tüm toplumun sorumluluğu. Bu yüzden biz Boyner Grup olarak, her yıl daha güçlü bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı görev biliyoruz.

“Unutmamak ve unutturmamak bu mücadelenin en önemli unsuru”

Kadına yönelik şiddet her yerde; evde, iş yerinde, sokakta, dijital dünyada… Şiddetin her türüne karşı mücadele etmek, kadınların görünürlüğünü artırmak ve adaletin sağlanmasını talep etmek hepimizin sorumluluğu. Oysa biz, kadın ve erkeğin insan haklarında, hukukun önünde, eğitim ve iş yaşamında eşit olduğu bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Sezen Aksu’nun Beni Unutma şarkısının bu filmde yer almasının bu yüzden özel bir anlamı var. Çünkü unutulmamak, hatırlamak ve hatırlatmak bu mücadelenin en önemli unsurlarından biri. Kadına yönelik şiddetin son bulması için sadece adalet istemek yetmez, aynı zamanda kaybedilen kadınların isimlerini yaşatmak, hikayelerini unutturmamak gerekir. Bu film, sadece bir anma değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutmak için bir çağrı. Unutulan her isim, gelecekte bir başka kadının şiddete maruz kalmasının nedeni.”

Boyner Grup, 8 Mart kampanyasıyla ulusal televizyon kanallarında, dijital platformlarda ve açık hava mecralarında geniş kitlelere ulaşarak farkındalığı artırmayı hedefliyor.

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