  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çiftçilerin kabusu: Adana'yı don vurdu, binlerce fidan kurudu
Takip Et

Çiftçilerin kabusu: Adana'yı don vurdu, binlerce fidan kurudu

Adana Kozan’da coğrafi işaret tescilli portakalı Sibirya soğukları nedeniyle dalında don vurdu, yeni dikilecek binlerce fidan ise kurumaya başladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçilerin kabusu: Adana'yı don vurdu, binlerce fidan kurudu
Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 4 gün boyunca süren Sibirya soğukları nedeniyle yaşanan zirai donun etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden olan Adana’da bir çok ürün bahçe ve tarlalarda zara gördü. Zarar gören ürünlerden biri de Kozan’ın Coğrafi İşaret tescilli portakalı oldu. Bir kısmı hasat edilen bir kısmı da dalında olan portakalları don vurdu. Üreticiler bölgede gübreleme ve sulama ile zarar gören ağaçları kurtaramaya çalışırken, ilgili kurumlardan yetkililerin de sahalarda hasar tespit çalışması sürdürdüğü öğrenildi.

15 bin fidan kurumaya başladı

Bölgede hem çiftçilik hem de fidan üretimi yapan Mustafa Seğmen’in de 15 bin fidanı don nedeni ile kurumaya başladı. Seğmen, fidanları kurtarmak için çalıştıklarını ancak şuanda yaklaşık 750 bin TL’lik zararları olduğunu kaydetti.

"15 bin fidanı kurtarmaya çalışıyoruz ama şu an sadece 750 bin TL zarar gözüküyor"

İlçede ilk kez 4 gün boyunca eksi 5 dereceyi bulan don olayı yaşadıklarını kaydeden Mustafa Seğmen; "35 yaşındayım, genç bir yaş fidanlar çok yoğun etkilendi. Yapraklarını döküyor. 15 yıldır fidancılık yapıyorum. Ailemde fidan üreticisi böyle bir don olayı yaşanmamıştı. Fidan tanesi 50 TL’den satılıyordu 15 bin fidanı kurtarmaya çalışıyoruz ama şu an sadece 750 bin TL zarar gözüküyor" dedi.

Bahçedeki ürünlerinde zarar gördüğüne değinen Seğmen," Bahçede portakalın bir kısmı toplanmış bir kısmı duruyordu. 32 dönüm portakalımız var. Yapraklar döküldü. Ağaçlar bu senenin değil senenin mahsulünü de verecekti. Don olayı ile bu sene değil, seneyi de etkilemiş olacak. Çiçekler dondu ağaç yaprakları gazel yapraklarına dönüştü. Bölgemizde don olayı nedeni ile üreticinin hasarı büyük" ifadelerini kullandı.

Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)Ekonomi
Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladıBorsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Marketlerdeki ucuz eti kasaplar ve lokantacılar kaptı! Reyonlar boş kaldı
Marketlerdeki ucuz eti kasaplar ve lokantacılar kaptı! Reyonlar boş kaldı
Hazine açıkladı: Dövizle sözleşmenin, enflasyonda düşüş sağlaması bekleniyor
Dövizle sözleşmenin, enflasyonda düşüş sağlaması bekleniyor
İktidar ve muhalefet ‘vergi reformunda’ uzlaştı! Bakanı Yardımcısı Cantimur: Kapısı çalınmadık mükellef bırakmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Cantimur: Kapısı çalınmadık mükellef bırakmayacağız
Ticaret Bakanı Bolat: Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı
Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine 10 milyon TL'lik destek
Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine 10 milyon TL'lik destek