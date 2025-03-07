Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,05 azalışla 10.453,65 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.

Endeks, açılış sonrasında alımların hızlanmasıyla yeniden pozitif seyre geçti.

Bilançolarını açıklayan şirketlerin paylarında da geri çekilme görüldü. Anadolu Grubu Holding (AGHOL) payları, 2024 mali sonuçlarının ardından güne düşüşle başlarken, dün günü 319,50 TL'den kapatan holding payları yüzde 1,17 düşüşle 315,75 TL'den işlem gördü.

Tekfen Holding (TKFEN) payları da dün günü 75,75 TL'den kapatırken, güne yüzde 1,39 düşüşle 74,70 TL'den, Bizim Toptan (BIZIM) payları da düne göre yüzde 2,44 düşüşle 26,38 TL'den başlayarak işlem gördü.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.250 ve 10.000 puan seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda karışık görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesinde büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.