Banka ve sigorta şirketleri gelir ve performansta önde

Borsada net satış gelirleri artan şirketler, güçlü finansal performanslarıyla dikkat çekiyor. Bankacılık ve sigorta sektörleri öne çıkarken, iletişim sektöründen Turkcell de listeye girmeyi başardı.

Borsa yatırımcısı, açıklanan bilançolarla şirketlerin performansını yakından takip ediyor. Banka ve sigorta sektöründe yer alan firmalar yüksek net satış büyümesi ile listede ilk sıralarda yer aldı. Telekominükasyon şirketlerinden Turkcell de listede yer alan şirketler arasında bulunuyor.

Sigorta sektörü öne çıkıyor

Sigorta sektörü, güçlü gelir artışıyla dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta %118,33, Anadolu Sigorta %103,79 net satış büyümesiyle en hızlı gelir artışı gösteren şirketler arasında bulunuyor. Yıllık bazda sırasıyla %51,14 ve %55,30’luk getiri sağlayan bu hisseler, sektördeki büyümenin devamına bağlı olarak yükselişlerini sürdürme potansiyeline sahip.

Bankalar güçlü artış gösterdi

Sigorta firmalarının ardından en yüksek satış büyümesi bankalardan geldi. Hisseler de buna bağlı yükseldi. Vakıflar Bankası %87,19 net satış büyümesi ve %96,35 yıllık fiyat artışıyla sektördeki en iyi performansı sergiledi. Onu Garanti Bankası %68,23 net satış büyümesiyle takip etti. Garanti Bankası aynı zamanda %143,92 fiyat artışı ile listede en yüksek getiri sağlayan hisse oldu.

Turkcell yıllık yüzde 69 yükseldi

Telekomünikasyon sektörünün güçlü şirketlerinden Turkcell, %6,86 net satış büyümesiyle listeye sondan giriş yapmayı başaran firmalardan oldu. Hissenin fiyatı ise son bir yılda %69,28 yükseldi. Net satış gelirlerinde artış gösteren şirketler, hisse fiyatları açısından da güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. Sigorta ve banka sektöründeki firmalar, büyüme rakamlarıyla dikkat çekerken, Turkcell gibi büyük ölçekli hizmet şirketleri de getirileriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gelir büyümesiyle desteklenen bu şirketler, düşük fiyat kazanç oranları ve defter değerleriyle de öne çıkıyor.

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NET BORÇ MU, MALİ BORÇ MU?

Net borç; gerçek borç, finansal güç, kullanışlılık Nakit değişkenliği, Yanıltıcı olma riski, tek başına yetersizlik, stratejiyi göstermeme.

Mali borç; toplam borç, netleştirme, faizi tahmini, kredi değerlendirmesi. Gücü göstermeme, likiditeyi görmeme, riski yansıtmama, değişkenlik.

Esas faaliyetlerinden zararda. Finansman giderlerindeki düşüş ise dönem sonunda kârı sağladı

Batı Söke eylülden bu yana çok kötü düşüyor. Sebebini öğrenebilir miyim? / Taner Sertkaya

Taner, hisselerin fiyatlarındaki büyük geri çekilmeler farklı nedenlerden kaynaklanabilmekte. Şirketin finansal durumu, sektör dinamikleri ve yatırımcı algısındaki değişimler bunlardan bir kaçıdır. Şimdilerde gündemde olan ekonomiye dair politikalar ise özellikle sanayi firmalarını zorluyor. Bundan Batı Söke Çimento da etkileniyor. Şirketin son paylaştığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde satışları %24 gerilerken, esas faaliyetlerinden zarar yazdı. Finansman giderlerdeki düşüş ve Net Parasal Pozisyon Kazançları kaleminden elde ettiği kazançla da dönem sonunda kâr yazdı. Hisse, yaşananlardan bağımsız kalmazken gerilemekte.

Son bir ayda gerilemiş olsa da geçen bir yılda %95 yükseldi. Kârın büyümesi fi yatı etkiliyor

Vakıflar Bankası için beklentiniz nedir? Çıkış devam eder mi? / Hüseyin Giray

Hüseyin, banka hisseleri, faiz politikaları, kredi genişlemesi, mevduat hacmi ve enflasyonist ortam gibi faktörlerden doğrudan etkilenir. Vakıfbank’ın hisse fiyatı, son bir yılda %95,21 getiri sağlarken, aylık bazda %2,68’lik bir düşüş yaşadığı görülüyor. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların risk algısıyla açıklanabilir. Ayrıca bankanın mevcut FK oranı 5,42 ile sektördeki ortalamanın bir miktar altında seyrediyor. Bu da fiyatın makul seviyelerde değerlendiğini gösteriyor. Gerek gelir gerekse kârlılıkta büyüyen banka, güçlü bilanço yapısını koruyor. Büyüme trendini sürdürdüğü gözlenirken fiyat da etkileniyor.

YATIRIM FONLARI

Allbatross Portföy’ün AS1 Fonu, döviz bazlı getiri arayışıyla son bir yılda %19,64 getiri sağladı

Birinci Serbest (Döviz) Fon (AS1), yatırımcılara döviz cinsinden kazanç elde etmeyi hedefliyor. Portföyünün %87,44’ünü döviz mevduatına, %6,88’ini yabancı hisselere ve %5,68’ini yatırım fonlarına yönlendiriyor. Büyüklüğü 25,3 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı 71 kişi ile sınırlı. Doluluk oranı da hayli düşük olan fona ilgi zayıf. Bu da dar bir kesime hitap ettiğini işaret ediyor. Fon, döviz bazlı getiri arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Aralık ayından bu yana ise fonda belirgin şekilde nakit çıkışı yaşandığı gözleniyor. Bunda dövizdeki beklentinin sınırlı olmasının etkisi olduğu anlaşılıyor. Son bir yılda getirisi %19,64 seviyesinde kalan fon, yılbaşından bu yana da sadece %2,84 seviyesinde bir performans gerçekleştirebildi.

TAHVİL

Erciyas Çelik Boru, %53,92 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Erciyas Çelik Boru, 04.03.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 85.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %45,50 olurken, bileşik faizi %53,92’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 90 gün vadeli olup ödeme tarihi 03.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı %11,22 olacak.

YILLIK BASİT FAİZ % 45,50

5 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,73 seviyesinde bulunuyor. Erciyas Boru’nun çıkardığı bononun yıllık %45,50 basit faiz oranı, TLREF’in 0,77 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.03.2025 olurken vade tarihi 03.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFERCY62511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KARSAN

Sektör şubatta daralırken vardiya sayısını artırdı. Üretimini ikiden üç vardiyaya çıkardı

Karsan, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) fabrikasında Renault Megane üretimi yapan tüm hatlarda, üretim planı doğrultusunda üç vardiyalı çalışma düzenine geçtiğini duyurdu. Daha önce ikili vardiya sistemiyle yürütülen üretim süreci, üçlü vardiya modeline taşındı. Söz konusu değişiklikle, fabrikanın üretim kapasitesi artarak daha yüksek adetlerde araç üretimi mümkün hale gelecek. Renault Megane üretiminin hızlanması, hem iç piyasa hem de ihracat pazarlarına yönelik teslimat süreçlerinde olumlu etkiye yol açması beklenmeli. Öte yandan şirket, son üç yılda gelirini artırsa da düzensiz bir kârlılık elde ediyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında esas faaliyet kârı %80 gerileyerek 305,1 milyon TL’ye indi. Dönem sonunda da 862,78 milyon TL zarar açıkladı.

SASA

PTA tesisi ticari üretime geçti. Yıllık 1,75 milyon ton kapasiteli tesis, dışa bağımlılığı azaltacak

Sasa, Adana’daki yerleşkesinde 1,72 milyar dolar yatırımla tamamladığı PTA Tesisinde ticari üretime geçti. Tesis yıllık 1,75 milyon ton üretim kapasitesine sahip. Yatırım, şirketin petrokimya sektöründeki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. PTA, polyester üretimi için kritik bir hammadde olup, tekstil, ambalaj ve plastik endüstrilerinde kullanılıyor. Türkiye’nin PTA ihtiyacının büyük kısmı ithalat yoluyla karşılanıyor. Tesis, yerli üretimi artırarak dışa bağımlılığı azaltma ve döviz tasarrufu sağlama potansiyeline sahip bulunuyor. Ayrıca firmanın ihracat kapasitesini genişleterek rekabet gücünü de artırması mümkün olacak. Geçtiğimiz yıl satışlarını %27 gerileten şirketin yıl sonu net kârı ise %30 düşerek 18,28 milyar TL oldu.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Geliri büyüyecek. Elektrikli otobüs batarya yalıtımı için yılın ikinci yarısında seri üretime geçiyor

Sanifoam Endüstri, elektrikli araç batarya yalıtım ürünleri geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, elektrikli otobüsler için tasarladığı batarya yalıtım ürünlerine yönelik kalıp ve makine tasarım çalışmalarını tamamladı. Planlanan üretim süreci doğrultusunda, yılın ikinci yarısı itibarıyla proses kurulumlarını gerçekleştirerek seri üretime geçecek. Elektrikli araçlarda bataryaların aşırı ısınmasını önleyen yalıtım malzemeleri, araçların güvenliğini ve enerji verimliliğini artırırken batarya ömrünü de uzatmaya fayda sağlıyor. Yeni üretim yetkinliği, Sanifoam Endüstri’nin teknolojik kabiliyetlerini genişletmesini sağlayacak. Otomotiv yalıtım malzemesi satışlarının şirket hasılatına %10 oranında büyütmesi bekleniyor.