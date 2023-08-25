Tosyalı’nın Sarıseki tesisinden ilk ihracat

Tosyalı Holding, 3 kıtada 40’a yaklaşan tesisi, 15 bin çalışanı ve katma değerli yatırımlarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Tosyalı, İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde nitelikli ve yeşil çelik üretimi yapacak Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisini etap etap faaliyete geçiriyor.

Bir süre önce iki Quantum ocağından ilkinde üretime başlayan Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ilk ihracatını da Cezayir’e gerçekleştirdi. İhraç edilen bu ürünler Cezayir’in bir numaralı müteahhitlik firması Cosider Canalisation Spa’nın toplamda 80 bin tonluk Ain Kecha baraj sulaması ve AVAL deniz suyu arıtma projeleri kapsamında kullanılacak.

Bu kapsamda Tosyalı Algerie’nin spiral tesisine toplam 7 bin 770 tonluk, 1600 mm kalınlık-1500 mm genişliğe sahip 249 adet rulo çelik sevkiyatı gerçekleştirildi. Yeşil çelik kategorisindeki bu ürünler, TOS5250, bir başka ifadeyle S355JR malzeme kalitesinde olup Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi Quantum ocağında gerçekleştirilen ilk üretim.

Tosyalı Holding’i küresel rekabette öne geçirecek

2,5 milyar dolar değerindeki Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi yatırımı, en gelişmiş teknolojilerin kullandığı, endüstri 4.0 uyumuyla Tosyalı Holding’i küresel rekabette öne geçirecek bir tesis. Bu tesisle birlikte, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı da Tosyalı oldu. Yeşil çelik üretimine odaklanan tesis, ileri teknoloji içeren sürdürülebilirlik eksenli yatırımları sayesinde yüksek fırınlara göre yüzde 70, geleneksel ark ocaklarına göre yüzde 20 daha düşük karbon ayak izine sahip olacak. Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatının önünü de geçilmesi hedeflenen Sarıseki Tesisi, katma değerli çelik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak.