TradeData.Pro’dan Türkçe dil desteği

Salgını takip eden tedarik zinciri kesintileri, parasal sıkılaşma, yüksek seyreden küresel enflasyon ve jeopolitik gerilimler sebebiyle dalgalı bir seyir izleyen küresel ticarette 2023’ün ilk rakamları belli oldu. Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan veriler, küresel mal ticareti hacimlerinin 2023’te yüzde 1,7’lik bir büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Bu oranla yüzde 1 olan tahminlerin üzerine çıkmayı başarsa da, küresel ticaretin son 12 yılın ortalaması olan yüzde 2,6’nın hâlâ altında olduğu görüldü. Ticarette değişen dengeler, şirketlerin tedarikçi seçimlerinde ve ticari partner arayışlarında verinin önemini artırdı. 2018’de Singapur’da kurulan Emtia İstihbarat Merkezi (Commodities Intelligence Centre | CIC) tarafından online ortamda kapsamlı ithalat ve ihracat verileri sunmak amacıyla geliştirilen TradeData.Pro, tam da bu belirsizlik ortamında küresel karar alıcıların iş stratejilerine yön verecek yeni özelliklerini duyurdu. 220’den fazla ülkenin istatistiklerini kolayca analiz etmeye yarayan platform, güncel sürümüyle Türkçe dil desteğine de kavuştu.

Küresel ticarette dengeler değişiyor

Küresel ticaretin iki kutbu olarak görülen ABD ve Çin arasında yaşanan son gelişmeler, tedarik zincirlerinde yeni trendleri de beraberinde getirdi. ABD, geçtiğimiz haftalarda Çin’e yapılacak yüksek teknoloji yatırımlarını kısıtlayabileceklerinin sinyalini verirken, Çin, yeşil dönüşüm için oldukça önemli sayılan germanyum ve galyum materyallerinin ihracatını kısıtladı. Güncel verilerin, Çin'in artık ABD'ye Meksika ve Kanada'dan daha az mal sattığını gösterdiğine dikkat çeken TradeData.Pro CEO’su Gloria Wu, “Salgından bu yana gündemden düşmeyen tedarik zinciri, her geçen gün daha kritik hale geliyor. Küresel ticarette yaşanan değişimler, şirketlerin ithalat ve ihracata dair güncel veri ihtiyacını artırıyor. Nearshoring, reshoring, friendshoring gibi yeni kaynak bulma trendleri, Afrika kıtasının uluslararası ticarette yükselen rolü, Rusya faktörü gibi tüm başlıklar, küresel ticaretin dengelerini değiştiriyor ve şirketleri veriye odaklanarak yeni ticaret partnerleri bulmaya yönlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya ticaretinin trendleri tek ekranda

Küresel ticarete ilişkin kapsamlı verileri, anlaşılır bir platform aracılığıyla online ortama taşıyan TradeData.Pro olarak yeni özellikler devreye aldıklarını belirten Gloria Wu, “Ticari eşleştirme, tedarik zinciri lojistiği, tedarik zinciri finansmanı ve küresel uyumluluk gibi alanlara odaklanan CIC olarak dünyanın ilk güvenli ve regülasyonlara uyumlu B2B ticaret hizmet platformu olan TradeData.Pro’yu geliştirirken blokzinciri teknolojisinden yararlandık. Bu sayede küresel ticaret eğilimleri ve pazar dinamikleri hakkında daha kapsamlı veriye erişebilecek. Öte yandan işletmeler, hedef pazarlar hakkında ayrıntılı bilgiler içeren daha fazla veri sütunuyla derinlemesine analiz yeteneklerini bir adım ileri taşıyabilecek. Erişebildikleri veri alanlarını özelleştirerek küresel ticarete ilişkin yalnızca ihtiyaç duydukları bilgilere birkaç adımda ulaşabilen TradeData.Pro kullanıcıları, yeni ve güçlü görselleştirme özellikleriyle dünya ticaretinin trendlerini tek ekranda, etkileyici grafiklerle takip edebilecek.” diye konuştu.

Türkçe dil desteği ve pazar içgörüleri de sunuyor

Platformun yeni güncellemeyle kullanıcılarına yıldan yıla ve aydan aya karşılaştırılabilir veriler de sunabildiğini hatırlatan Gloria Wu, şunları kaydetti: “Şirketler, dilerlerse rakip veya iş ortağı şirketlerin ayrıntılı uluslararası ticaret raporlarını kolayca oluşturabilecek, izleme listelerine ekleyerek rakiplerinin güncel ticari faaliyetleri hakkında bilgiye sahip olabilecek. Güncellemeyle İngilizce, Vietnamca, Çince ve Rusça’nın yanı sıra Türkçe dil desteğine de kavuşan platform, çoklu anahtar kelime arama ve dışa aktarma seçenekleriyle hedeflenen analizi sunulabilir formata getirme olanağı da sunuyor. E-posta bildirimlerini açan kullanıcılar, takip listelerindeki son gelişmelerden anlık haberdar olabiliyor. Belirledikleri veri kaynaklarını, hedef pazarları ve HS kodlarını derinlemesine analiz edebilen TradeData.Pro kullanıcıları, ‘pazar içgörüsü’ özelliğiyle küresel istatistiklerden yararlanarak stratejik kararları veri odaklı verebilecek.”

Platformun ticari istihbaratı daha da geliştirmek için AIS Konteyner Takibi, CAS Tablosu, Global HS Tablosu gibi, uzmanların yakından takip ettiği ve bildiği yetenekleri de sunmaya başladığını aktaran Gloria Wu, “220’yi aşkın ülkenin ithalat ve ihracat verilerini, ayrıca deniz taşımacılığı istatistiklerini kolayca analiz etmeye yarayan TradeData.Pro, son güncellemeyle uluslararası ticaret verisi pazarının lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.” dedi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.