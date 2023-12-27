Tredin, karbon ayak izini azaltmaya odaklandı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Fransız Treves firması ve Diniz Holding ortaklığıyla 2002 yılında Bursa’da kurulan Tredin Oto Donanım; otomotiv sektörü için araç iç giydirme, ses izolasyon ürünleri, iç trim parçaları, taban ve bagaj halısı ve motor izolasyon parçaları üretiyor. Dönüşümden korkmadan dönüşüme adapte olmak gerektiğini belirten Tredin genel Müdürü Ayhan Çalgın, Tredin bünyesindeki çalışmalarını EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Türkiye’deki tüm ana sanayilerin yanı sıra ihracatta Jaguar, Dacia gibi markalara üretim yaptıklarını anlatan Trendin Genel Müdürü Ayhan Çalgın, otomotiv ana sanayinin yeni projelerinde de yer aldıklarını, yeni projelerin etkisiyle büyüme trendinde olduklarını söyledi.

Elektrikli araçlarla birlikte geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının da gündeme geldiğini vurgulayan Çalgın, “Elektrikli araçlarla birlikte motor grubunda bir miktar azalma olsa da ilave açılan alanla yeni iş olanakları ortaya çıkıyor. Bu da yeni izolasyon ve ses sistemleri ile ilgili parçaları gündeme getiriyor. Öte yandan araç içinde daha az ses için yapılan ekstra çalışmalar da bize avantaj sağlıyor. Bizim form verdiğimiz keçe denilen malzemeler tekstil atıklarından geri dönüştürülmüş parçalar. Doğal sürecimiz gereği ciddi bir oranda geri kazanımdan elde edilmiş malzemeleri kullanıyoruz. Bunu daha da ileri nasıl taşırız onun planlamasını yapıyoruz. Bu sayede sınırda karbon düzenlemesi ve yeşil dönüşüm konularında artı puanla başlıyoruz” dedi.

Öte yandan yerli tedarikçi ağını artırarak ithal ürünlerin nakliyesindeki karbon ayak izini de azaltmayı hedeflediklerini anlatan Ayhan Çalgın, “Kendi bünyemizde enerji kullanımını düşürme çalışmaları yürütürken, enerjimizin de yenilenebilirden karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Yeni projelerle büyüyecek

Bu yıl 5 yeni projeyi devreye aldıklarını aktaran Çalgın, Togg’un taban halısı, çamurluklar ve arka bagaj perdesi gibi önemli parçaları ürettiklerini, 2026’da üretilecek yeni Clio’nun mevcut parçalarının yanı sıra yeni parçalarının üretiminde de yer alacaklarını, ayrıca Renault’nun Türkiye’de üretmeyi planladığı modelleri için de görüşmeler sürdürdüklerini söyledi. 2026 sonrasında iş hacmindeki artışa bağlı olarak yeni fabrika alanı yatırımı ile ilgili araştırmalar da yürüttüklerini belirten Çalgın, halihazırda 3 binada 22 bin 500 metrekare alanda 305 çalışan ile üretim yaptıklarını kaydetti. Yılın son çeyreğinde kapasitelerini yüzde 20 artıracak bir istihdam oluşturduklarını duyuran Ayhan Çalgın, bu yıl yüzde 25 büyüme kaydetmeyi planladıklarını bildirdi. Bünyelerindeki Ar-Ge biriminde lokalde kendi mühendisliklerini yaparak Türkiye’deki projeleri devreye aldıklarını dile getiren Çalgın, uzun vadede ürün geliştirme çalışmalarını Türkiye’ye getirme planları olduğuna işaret etti.