Trendyol, World Governments Summit’te yerli yapay zeka dil modelini anlattı

Türkiye, Katar ve Hindistan'ın onur konuğu olduğu 2024 World Governments Summit, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde 12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlendi.

Zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin yanı sıra çok sayıda bakan, devlet yetkilisi ve alanında uzman isim katıldı. "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla 11'incisi düzenlenen zirve kapsamında gerçekleşen ve dünyanın önde gelen özel sektör ve kamu temsilcilerinin yer aldığı panele Türkiye’den katılan tek şirket Trendyol oldu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, zirve kapsamında gerçekleşen “Sorumlu Yapay Zekanın Geleceğine Doğru” başlıklı panele yapay zeka alanının önde gelen uzman isimleriyle birlikte katıldı. Bu isimler arasında Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zekadan Sorumlu Bakanı Omar Bin Sultan Al Olama başta olmak üzere NVIDIA kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, Amazon CTO’su Dr. Werner Vogels, META başkan yardımcısı Dr. Yann LeCun gibi isimler bulunuyor. Çağlayan Çetin zirvede, Trendyol’un Türk mühendislerince yerli bir çözüm olarak geliştirilen dil modeli “Trendyol LLM”i katılımcılarla paylaştı.

Türk teknoloji ekosisteminin kullanımına sunulacak

Yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Türkçe ve İngilizce konuşabilen çok yönlü dil modeli geliştirdi. Özellikle e-ihracat noktasında şirketlere önemli ölçüde katkı yapması beklenen ve Trendyol mühendislerinin Meta’nın LLaMa2 modeli üzerine geliştirdiği Yerli Trendyol LLM, açık kaynak olarak Türkiye’deki teknoloji ekosisteminin kullanımına sunulacak. Şimdilik genel amaçlı kullanıma göre geliştirilen Trendyol LLM, şirketler tarafından kendi amaçlarına göre özelleştirilebilecek.

Geniş bir literatür tarandı, veri temizliği yapıldı

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Türkiye’ye özgü modelin oluşturulması için öncelikle geniş bir literatür taraması yapıldı. Elde edilen bilgiler ışığında veri toplama ve filtreleme süreçleri gerçekleştirildi. Trendyol mühendisleri yaklaşık 4 ay boyunca bu dil modelini eğitti. İlk 3 ay boyunca mühendisler, açık kaynaklardan yararlandı ve Trendyol verilerini kullandı. Son bir ayda ise, 10 milyar tokenlık bir veri kümesini kullanan mühendisler, mevcut modeli Türkçe’yi daha iyi öğrenmesi ve anlamsal ilişkileri yakalayabilmesi için eğitti. 180 bin soru-cevap ikilisinin olduğu veri kümesi üzerinden komutlara ve isteklere cevap verebilecek bir chat modeli oluşturuldu. Türkçe ve İngilizce konuşabilen Trendyol LLM, ihtiyaca göre özelleştirilebilir olduğu için pek çok alanda kullanılabilecek. Buradan çıkacak kullanıcı deneyimlerinin, chatbot’ların iyileştirilmesinden arama altyapıları için bilgi çıkarımına pek çok alandaki gelişmelerin önünü açması hedefleniyor."

Trendyol'un, LLM’i satıcılarının dünya pazarlarındaki dijital asistanı olacak şekilde özelleştirmeyi de planladığı ifade edilen açıklamada, şirketin, Trendyol LLM’in, ileride Türk satıcılarının küresel pazarlara açılan kapısı olmasını hedeflediği, bu sayede satıcıların dil bariyerini aşmasına yardım etmeyi ve tek tıkla pek çok dilde çeviri yaparak ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığı vurgulandı.