Trendyol, ‘Yarının Köyleri’ projesiyle 300'ü aşkın kişiye ulaştı

Dijital uçurumun kapatılmasını sürdürülebilirlik vizyonunun temel bir parçası olarak gören Trendyol ve UNDP'nin işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yarının Köyleri’ projesinde, yaz dönemi boyunca eğitim faaliyetleriyle kırsal kalkınmaya desteğe devam edildi.

Adana'nın Kürkçüler ve İzmir'in Ulamış köylerinde bulunan "Yarının Köyleri Dijital Merkezleri"nde düzenlenen eğitimlerde 300'ü aşkın katılımcı, geleceğin gereksinimlerine uygun beceriler edinme fırsatı buldu.

Kürkçüler'deki merkez Sarıçam Belediyesi, Ulamış'taki merkez ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ortaklığında kuruldu. Dijital merkezlerde köylerdeki üreticiler, akıllı tarım uygulamaları, katma değerli ürün geliştirme ve e-ticaret konusunda bilgi ve deneyim kazanırken, çocuklar ve gençler de teknoloji alanında önemli beceriler edindi.

Yaz aylarında devam eden projede, üretici kadınlara yönelik ürün geliştirme atölyeleri, fotoğrafçılık, tasarım ve markalaşma eğitimleri verildi. Çocuklar ve gençler için düzenlenen 3 boyutlu yazıcı kullanımı, robotik ve kodlama eğitimleri de dijital araçların sunduğu imkanları "Yarının Köyleri"ne taşıdı.

Anadolu'nun yöresel ürünleri markalaşacak

"Yarının Köyleri" projesi, teknolojinin gücüyle köylerde yerel üretimi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü oluşturmayı ve kültürel değerleri koruyarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında açılan dijital merkezlerde, Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor ve böylelikle bu ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasına fırsat yaratılıyor.

Seçilen her köyde, yerel paydaşların işbirliğiyle, ulusal ve küresel pazarlarda yüksek satış potansiyeline sahip, bölgeye özgü ürünlerden bir liste oluşturuluyor. Dijital sistemlerin kullanıldığı "akıllı tarım" uygulamaları teşvik edilerek maliyetlerden tasarruf ve doğal kaynakların akılcı kullanımı sağlanıyor.

Ürünler küresel pazarlara da açılacak

Pazara erişimlerini desteklemek üzere yöre halkına, kooperatiflere ve üretici birliklerine uygulamalı ürün geliştirme, çeşitlendirme, sertifikasyon, markalaşma, paketleme ve e-ticaret konularında eğitimler veriliyor.

Trendyol, merkezden çıkan ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'dan Almanya'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'den Çek Cumhuriyeti'ne faaliyet gösterdiği tüm pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında 2028 yılı sonuna kadar toplam 10 köyde dijital merkez kurulacak. Adana ve İzmir'den sonra Sakarya, Diyarbakır ve 2023 depreminden sonra projeye eklenen Hatay'da belirlenen köylerde merkezler açılması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında toplamda bir milyondan fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.