Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan geçici hükümetine bağlı Kasr-ı Mermerin Ofisi'nde düzenlenen imza törenine, Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Su ve Enerji Bakan Vekili Abdul Latif Mansur, Taliban yönetiminin çeşitli yetkilileri ve 77 İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv katıldı.

İmzalanan anlaşmaya göre, 77 İnşaat Kabil'in Naglu bölgesinde 22 megavatlık güneş enerji sistemleri inşa edecek. Yap-işlet-devret modeli ile yürütülen projenin inşasına gelecek aylarda başlanması ve 14 ayda tamamlanıp, faaliyete geçmesi planlanıyor.

Söz konusu anlaşma Taliban yönetimi döneminde özel sektörle imzalanan ilk enerji anlaşması olurken, Türk şirketi, 20 yıl projenin işletmesini üstlenecek.

İmza töreninde konuşan Taliban yönetiminin Su ve Enerji Bakan Vekili Mansur, iş insanlarına Afganistan'da yatırım yapma çağrısında bulundu.

Mansur, yap-işlet-devret modeli projelerine önem verdiklerini belirterek, özel sektörün önünü açmak istediklerini kaydetti.

77 İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ciliv ise Afganistan'daki ortaklıklarını genişleterek ülkeye daha faydalı projeler sunmak istediklerini söyledi.

Afganistan'da güvenlik alanında gelişmeler yaşandığına ve yeterli iş gücünün bulunduğuna dikkati çeken Ciliv, "Amacımız projeyi bir an önce bitirip Afganistan'ın gelişmesinde ve Afgan halkının daha ucuz elektrik almasına katkıda bulunmaktır." ifadesini kullandı.

Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olmasının ardından ülkeyi terk etmeyen başlıca uluslararası şirketlerden biri olma unvanını koruyan 77 İnşaat, buradaki enerji, inşaat ve altyapı projelerini devam ettiriyor.

Afganistan'ın önde gelen barajlarından Kajaki Barajı'nın işletmesini elinde bulunduran 77 İnşaat, özellikle hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştiriyor.