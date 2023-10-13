Türk P&I Sigorta 10.yılını kutladı

Türk P&I Sigorta, sektördeki 10. Yılını Çırağan Oteli’nde düzenlenen gala yemeği ile kutladı. Gecenin açılış konuşmasını Türk P&I Sigorta Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yardımcı yaptı.

Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılını kutladığımız bu günlerde denizciliğin ve ülkemizin Türk P&I örneğinde olduğu gibi nitelikli projelere ihtiyacı bulunduğunu belirten Servet Yardımcı “Türk P&I projesi bir alın teri projesidir ama sadece alın teri değil aynı zamanda akıl teri projesidir. Uluslararası piyasalarda temin ettiğimiz reasüransı yine uluslararası piyasalara teminat olarak satabilmeyi başarma projesidir. Bugün 1 milyar dolar limiti ile teminat sağlanabiliyorsa, 17 ülkede teminatımızı satabiliyorsak, 7 bin beş yüzden fazla gemiye teminat sağlayabiliyorsak, 145 ülkede 370 temsilcimiz varsa, yıllık 60 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlanabiliyorsa bu başarı akıl teri ve alın teri sayesindedir ve sizlerin destekleri ile Türk P&I ekibinin çok çalışmasıyla ortaya çıkmıştır.” dedi.

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker yaptığı hoş geldiniz konuşmasında “Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü de kutlamamız nedeniyle bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu gecenin önemi yurt dışından gelen değerli misafirlerimizin katılımıyla daha da arttı. Bu gece bize katıldığınız için her birinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi yolculuğumuz 10 yıl önce P&I sigorta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başladı. Yıllar geçtikçe başarımız, etik pazarlama stratejilerine olan bağlılığımız, iyi itibarımız ve benzersiz hizmet kalitemiz sayesinde istikrarlı bir şekilde arttı. Yol boyunca benzeri görülmemiş küresel zorluklarla karşılaştık. Neredeyse iki yıl süren pandemik karantina süreci çalışma şeklimizi değiştirdi. Bu dönemde tedarik zincirinde başlayan aksaklıklar herkes kadar bizi de etkiledi.

Maalesef son iki yılda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının deniz sigortaları ve denizcilik üzerinde önemli bir etkisi oldu. İklim değişikliğine bağlı felaketler ve değişimler de bu 10 yılda çok yoğun hissedildi. Bu çalkantılı dönemde bize yardımcı olan siz değerli dostlarımızın desteğidir. Sizlerin desteği olmasaydı Türk P&I'nin hızlı büyümesi mümkün olmazdı.” dedi. Teker, şirketin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan Başbakan Binali Yıldırım, Büyükelçi Suat Hayri Aka ve değerli ekibi başta olmak üzere, şirket ortakları Türkiye Sigorta, Ömür Denizcilik, Metropol Denizcilik ve Vitsan'a; sertifikasyon süreçlerinde düzenleyici otoritelere, Sigorta Kurumuna, Denizcilik Kurumuna, tüm liman kaptanlarına, Deniz Ticaret Odası Başkanına ve yöneticilerine, tüm reasüransçılara, spacer brokerlarına, broker ve acentelere, hukuk firmalarına ve anket şirketlerinin temsilcilerine teşekkür etti.

Geceye katılanlar misafirlere Türk P&I’ın 10. ve Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan, denizlerde fark yaratanların, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran kaptanların, unutulmaz kararların alındığı yatların ve şanlı gemilerin anlatıldığı “Onsuz Deniz Olmaz” isimli derleme kitap hediye edildi.

Bugün portföyünü yaklaşık 20 farklı ülkede faaliyet gösteren sigortalılar ile çeşitlendirmeyi başaran Türk P&I, prim üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini yurtdışındaki sigortalılardan gerçekleştirmektedir. Hissedarlarının desteği ve güçlü reasürans yapısı ile dünya genelinde gemi ve olay başına 1 milyar USD’ye kadar teminat limiti sağlayabilen Türk P&I, 2023 yılında 60 milyon USD prim üretimi gerçekleştirerek kurulduğu ilk günden itibaren toplam 250 milyon USD prim üretim hacmine ulaşmıştır. Sağlam finansman yapısı, güçlü bilançosu ile 10 yılda 100 milyon USD üzerinde hasar yönetimini gerçekleştiren Türk P&I, dünyanın dört bir yanındaki sigortalılarına uluslararası standartlarda sigortacılık hizmeti vermektedir.