Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 437 bin kilometreye çıkardı

Türk Telekom, altyapıyı yatırımlarına devam ediyor. Söz konusu yatırımlar kapsamında Türk Telekom, 2023 yıl sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 437 bin kilometreye, hane kapsamasını ise 32,2 milyona yükseltti.

5G'nin efektif kullanılması için en önemli gerekliliklerden baz istasyonlarının fiberleşmesi adına önemli çalışmalar yapan Türk Telekom, LTE baz istasyonlarının yüzde 52'sini fiberle bağlayarak yeni nesil teknolojilere uygun hale getirdi.

Türk Telekom, Türkiye'nin ilk özel endüstriyel 5G mobil şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı, dünyanın ilk 5G VR kukla tiyatrosu gibi öncü projeler gerçekleştirerek, teknoloji birikimiyle hayatın her alanına yön vererek dijital geleceğin mimarlığını üstleniyor.

“Fiber altyapımız, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor”

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Türkiye'nin dijitalleşmesinin kamudan özel kurumlara, sağlıktan sanayiye, eğitimden spora tüm alanlarda gerçekleşecek bir dönüşümle mümkün olacağını belirterek, "Bu dönüşümün eksiksiz sağlanması için Türkiye'nin her köşesini yüksek hızda internetle buluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Raporu 4. çeyrek verilerine göre 562 bin kilometrelik toplam fiber ağ uzunluğunun 437 bin kilometresini Türk Telekom olarak tek başına tesis etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Gelecek akıllı teknolojilerin akıllı şehirler üzerinde şekillendiğini aktaran Beytur, şunları kaydetti: "Bu teknolojilerin efektif kullanılması için fiber altyapı, fibere bağlı baz istasyonları büyük önem arz ediyor. Türkiye FTTH Konseyi'nin son raporuna göre, FTTH/B alanında 18 milyon hane erişimle fiber altyapımız, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. Yine aynı rapora göre fiber abone sayısında Avrupa'da üçüncü sıradayız. Yerli mühendislerimiz ile yarının teknolojileri için önemli AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia'nın, 5G ve fiber alanları dahil 69 adet uluslararası patenti bulunuyor. Türkiye'yi yarının teknolojileri ile doğru zamanda buluşturmak için faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."