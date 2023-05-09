Türk Telekom'dan 645 milyon TL net kâr

Türk Telekom Grubu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrek performansı şubat ayında Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan büyük depremlerden önemli ölçüde etkilendi.

Grup, sağlam gelir artışı sayesinde genel olarak öngürüleri ile uyumlu sonuçlar kaydetmeyi başardı. Konsolide gelirler 2023 yılı birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 61,0 artarak 15,3 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK, yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL oldu. 645 milyon TL net kar yıllık bazda yüzde 15,1 büyüdü. Net Borç/FAVÖK çeyreklik bazda hafif bir artışla 1,63x oldu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi:

“Yıkıcı depremlerin ardından Türkiye genelinde kurtarma çalışmaları ve afet yönetimi dışındaki tüm faaliyetler önemli ölçüde yavaşladı. 1Ç’23 performansımız da felaketin operasyonlarımız üzerindeki etkisiyle şekillendi diyebiliriz. Bu süreçte odak noktamız, depremin etkilediği illerde kesintiye uğrayan hizmetlerin hızla ayağa kaldırılması, kesintisiz iletişimin sağlanması ve çalışanlarımız da dahil olmak üzere tüm depremzedelerin iyiliği için çalışmak oldu. Şubat ayında operasyonlarımız olağan seyrinden uzaklaşmış olsa da, Mart ayında kademeli olarak normalleşmeye başladı. Bu çerçevede, gelir artışında yıla beklenenden biraz daha iyi bir başlangıç yaparak öngörümüzde paylaştığımız rakamlara ulaştığımızı gördük. 6 Şubat'ta gerçekleşen facianın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak tüm kurumlarımız, iş dünyası, her ölçekten şirketlerimiz, STK'larımız ve her bir bireyimiz depremlerin milletimiz için yarattığı ekonomik ve manevi yıkımın üstesinden gelmek için gece gündüz çalışmaya devam etti. Türkiye'nin ortaya koyduğu içten birlik ve gayretten hepimiz son derece gurur duymalı ve bu nedenle daha aydınlık bir gelecek için çalışmak üzere motive olmalıyız.”