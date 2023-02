Türk Telekom'un 2023 yatırım hedefi 19 milyar TL

Takip Et

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraşlı merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ederken, yaşanan felaketin şirketlere faturası da netleşmeye başlıyor. Depremin ardından mobil iletişimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle GSM operatörleri sıkça eleştirilere maruz kalmıştı.

Türk Telekom’un İstanbul’da düzenlenen 2022 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan CEO Ümit Önal, deprem bölgesinde şirket altyapısında yaşanan hasarın boyutunu açıklarken, bölgedeki yenileme çalışmaları için 3 milyar TL’ye yakın yatırım yapacaklarını açıkladı.

2022’de 13 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Türk Telekom, bu yıl ise bu rakamı 17 ila 19 milyar TL olarak hedeflemiş. Ancak tüm ülkeyi yasa boğan deprem, birçok şirkette olduğu gibi Türk Telekom’un da yatırım önceliğini değiştirmiş durumda.

Ümit Önal, “Yatırımdaki angajman değişmiş durumda. Yaşanan felaket bize işin sürekliliği için ana merkezlerde deprem güçlendirme çalışmalarının önemini gösterdi. 2022 yılında Malatya ve Maraş gibi deprem riski olan bölgelerde deprem güçlendirme çalışmaları yapmıştık ve bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Bundan sonra da iş sürekliliği kapsamındaki altyapı güçlendirme çalışmalarına yatırımlar içerisinden daha fazla pay ayıracağız” diye konuştu.

Önal, İletişimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle GSM operatörlerine yönelik yapılan eleştirileri değerlendirerek, “Tüm eleştiriler başımıza taç edeceğimiz önemli bir veri. Hepsini önemsiyoruz. Sürecin hassasiyetinden dolayı bugüne kadar söylemek istemedik ancak şunu belirteyim ki, eksiklikleriyle, daha iyi yapılması gereken noktalar ve bu süreçte kendimize ödevlerle birlikte biz pozitif ayrışmaya çaba gösteren bir şirketiz.

Türkiye’nin her ilçesinde varız. O her ilçede olma hali ve güçlü organizasyon kası bizi daha hızlı organize etti. Lojistikten enerjiye birçok alanda diğer operatörlere de destek sunma fırsatımız oldu. Diğer bir yandan enerji hatlarında oluşan ciddi hasar ve güvenlik tedbirleri sebebiyle, bölgeye elektrik verilemediğinden, iletişim için gerekli enerjiyi jeneratörler ile sağladık.

Yıkılan binalar üzerindeki mobil sahaların yerine mobil istasyonlar, karavan tipi mobil araçlar ve yeni sahaların aktive edilmesi için zamanla yarışıyoruz. Şu ana kadar 220’nin üzerinde yeni saha aktivasyonunu sağlayarak deprem öncesi seviyenin üzerine çıkabildik. Yeni kurduğumuz mobil baz istasyonlarımızı ve diğer baz istasyonlarını güçlü fiber altyapımızla entegre ettik. Böylece mobil altyapıdaki kapasitemizi de maksimum seviyeye çıkardık" diye konuştu.

Depremin hemen ardından bir kriz masası oluşturduklarını ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını vurgulayan Önal, yaşanan deprem sonrası ilk gününde kendisinin de gittiği deprem bölgesinde yaşadıklarını ve yaptıkları çalışmaları da anlattı. Bölgede görevli ve ikamet eden Türk Telekom Grubu bünyesinde iştirak ve dış kaynak çalışanları dahil yaklaşık 3 bin 500 çalışanın afetten doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Önal,

"Türk Telekom olarak Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde olan bir kurumuz. Operasyonel kabiliyetlerimizi bu afette tam kapasite olarak kullandık. Sürecin en başından itibaren AFAD ile koordineli hareket ettik. Türkiye’nin birçok ilinden ve her kademeden 1.400’ü aşan çalışma arkadaşımızla birlikte iletişimi ayağa kaldırmak ve sürekliliğini sağlamak üzere deprem bölgelerine gittik" açıklamasını yaptı.

65 kişiyi kurtardı, 2 milyar TL bağış yaptı

Asli vazifelerinin yanı sıra gönüllü Türk Telekom çalışanlarından oluşan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi'nin (TTAKE) de ilk saatlerden itibaren AFAD koordinasyonunda aralıksız çalıştığını bildiren Önal, bu çerçevede 138 gönüllü çalışanın enkaz altından 65 kişiyi sağ şekilde çıkardığını açıkladı. Şirket, AFAD’a depremzedelerin ihtiyaçları için 2 milyar TL bağışta bulundu.

Baz istasyonları riskli binalardan taşınacak

CEO Ümit Önal, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarına yönelik soruları cevapladı. Türk Telekom’un bu konuda önceliği riskli binalardaki baz istasyonlarını sağlam binalara taşımak olacak. Şirket bunun için çeşitli kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacak.

Önal ayrıca, kamu binalarının üzerine baz istasyonu kurulmasının önünün açıldığını, bunun da sektöre büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Önal ayrıca, baz istasyonunun çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı yönündeki asılsız bilgiler konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal dolaşım için pilot çalışma yapılmalı

Önal, ilk günden itibaren daha yapısal tedbirler almak üzere devlette ilgili düzenleyici kuruluşlar, afet koordinasyon merkezleri dahil, artı operatörler kendi içimizde iletişimi ayakta tutmak için ne yapmak gerektiğini konuştuklarına dikkat çekerek, son depremlerle birlikte tekrar gündeme gelen ulusal dolaşım (national roaming) meselesinde pilot çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Önal, "Ulusal dolaşım (national roaming) meselesini yorumlarken normal zamanları ve afet zamanlarını ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Türk Telekom olarak afet zamanında national roaming yapmak konusunda hiçbir tereddütümüz yok.

Öte yandan konunun teknik boyutları ve riskleri var. Bunları afetten önce konuştuk ve gözlemledik. Bu konuya tüm operatörler olarak önümüzdeki dönemde daha yakından eğileceğiz, çok daha büyük bölgelerde kontrollü tatbikatlar yapma gibi yakın vadeye koyduğumuz planlar var. Normal zamanlarda ise konunun boyutu değişiyor."

2022’de net kar 4 milyar TL’yi aştı

Türk Telekom’un KAP’a bildirilen finansal sonuçlarına göre, 2022’de 48 milyar 42 milyon TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 40,2’lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2022’de 19 milyar 148 milyon TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 39,9 olarak açıkladı. Türk Telekom’un 2022’deki net kârı ise 4 milyar 135 milyon TL oldu. Şirketin 2022’deki yatırım harcamaları ise 13 milyar 931 milyon TL olarak kaydedildi.

Fiber ağ 403 bin kilometreye çıktı

Türk Telekom’un fiber ağı, 2022’nin sonunda 403 bin kilometreye ulaştı. Şirketin 2021 itibarıyla 30,2 milyon haneyi geçen fiber ağı 2022 yıl sonunda 31,4 milyon haneyi kapsıyor. FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) hane kapsaması 21 milyon olurken FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) hane kapsaması ise 2022 sonu itibarıyla 10,4 milyona yükseldi.

Toplam fiber abone sayısı da 2022 yıl sonunda 11,5 milyona ulaştı. Türk Telekom’un sabit internette 500 bin ve mobilde ise 1,5 milyon net abone kazanımı dahil olmak üzere net abone kazanımı 1 milyon oldu. Mobilde ise LTE kullanıcısı başına ortalama aylık veri kullanımı 2021 sonunda 10,2 GB iken 2022 sonunda yüzde 24,1 artarak 12,7 GB'a yükseldi. Şirket toplam 52,8 milyon aboneye sahip.