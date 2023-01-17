Yapı Merkezi, Romanya’da proje üstlendi

Yapı Merkezi, Romanya’da demiryolu üstyapı modernizasyon projesini üstlendi. Yapı Merkezi için bölgesel önem taşıyan Romanya’daki proje kapsamında 11 lot bulunuyor. Süresi her bir lot için 24 ay olan projenin toplam maliyeti 44,6 milyon Euro.

Garanti süresi 60 ay olan proje kapsamında, hattın istenilen hızda çalışması için üst yapının yeniden yapım ve bakım işleri bulunuyor. Projenin ihalesi "CFR" SA Bükreş Bölgesi Şubesi tarafından 27 Ekim 2022’de yapıldı. Proje kapsamında; hat üstyapı modernizasyonu gerçekleştirilecek, hat üst yapısını oluşturan elemanlar değiştirilecek ve bağsız bir hat oluşturulacak.

Modernizatonlar birlikte hattın yolcu trenleri için 120 km/sa ve yük trenleri için 100 km/sa trafik hızı parametrelerine getirilmesi, demiryolu ile hemzemin geçitlerin bağlantı elemanlarının montajı ve karayolları ile bağlantıların yapılması planlanıyor. Öte yandan hat boyunca yağmur suyu drenaj sistemlerinin, hat ekipman alanlarının veya mevcut hemzemin geçitlerin temizlenmesi ve diğer bakım işleri de yapılacak.

İmza törenindeki konuşmasında, Romanya’nın Avrupa’da yer almasından dolayı kendileri için önem taşıdığını belirten Yapı Merkezi CEO’su Aslan Uzun “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı projeye bir yenisini daha ekledik.

Ulaşım, altyapı ve genel müteahhitlik alanında dünya çapında ilkleri gerçekleştiren Yapı Merkezi olarak çeşitli projeler ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunuyoruz’’ şeklinde konuştu.